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    • Газизов: «Семак – топище! Очень тяжело работать в таком большом клубе»

    Газизов: «Семак – топище! Очень тяжело работать в таком большом клубе»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

    • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
    • Тренер в «Зените» с 2018 года.
    • До этого он возглавлял «Уфу».

    «Конечно, хотелось бы примазаться к успехам Сергея Богдановича, но тут надо хвалить только его самого. Могу только сказать, что он топище! Очень тяжело работать в таком большом клубе. Все говорят про состав и финансы, но там есть свои проблемы, с которыми он успешно справляется.

    Пять раз подряд стать чемпионом – такого давно не было. Очень рад за него как за близкого человека. Весь его путь показывает, насколько он предан футболу. Таким людям хочется подражать как игроку, тренеру и человеку.

    Что касается дальнейшего его развития, держаться на гребне волны гораздо тяжелее, чем на него забраться. Сейчас для него важно сохранять для «Зенита» статус ведущего клуба страны, и я в нем уверен. А время европейских игр рано или поздно придет», – сказал Газизов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +203

      timon2401 5 часов назад

      вот в чём топ то??? хоть одно достижение Зенита под руководством Семака на мировой арене где нет газпромовского судейства??!!

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