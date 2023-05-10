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  • Газизов: «Семак – топище! Очень тяжело работать в таком большом клубе»

Газизов: «Семак – топище! Очень тяжело работать в таком большом клубе»

10 мая 2023, 14:59
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

  • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
  • Тренер в «Зените» с 2018 года.
  • До этого он возглавлял «Уфу».

«Конечно, хотелось бы примазаться к успехам Сергея Богдановича, но тут надо хвалить только его самого. Могу только сказать, что он топище! Очень тяжело работать в таком большом клубе. Все говорят про состав и финансы, но там есть свои проблемы, с которыми он успешно справляется.

Пять раз подряд стать чемпионом – такого давно не было. Очень рад за него как за близкого человека. Весь его путь показывает, насколько он предан футболу. Таким людям хочется подражать как игроку, тренеру и человеку.

Что касается дальнейшего его развития, держаться на гребне волны гораздо тяжелее, чем на него забраться. Сейчас для него важно сохранять для «Зенита» статус ведущего клуба страны, и я в нем уверен. А время европейских игр рано или поздно придет», – сказал Газизов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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timon2401
1683730981
вот в чём топ то??? хоть одно достижение Зенита под руководством Семака на мировой арене где нет газпромовского судейства??!!
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