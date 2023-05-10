Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов оценил игру Дзюбы за «Локомотив»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

    «За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: «Почему Дзюба, почему?» Вот ответ – потому что он даeт команде то, что не могут дать многие нападающие. Поэтому он и был у нас капитаном.

    Я не удивлeн его выступлением за «Локомотив», но я не ожидал, что Артeм заиграет настолько ярко. Я рад за него. Он меня, кстати, поздравил с чемпионством. Дзюбе только удачи», – сказал Черчесов.

    • В составе «Локо» 34-летний Дзюба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
    • Он присоединился к команде в феврале.
    • Москвичи поднялись на 9-е место в РПЛ.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Орлов назвал Дзюбу и Слуцкого гопниками: «Позор для нашего футбола и общества» 12
    Черчесов: «Надеюсь, теперь все понимают, почему Дзюба у меня постоянно был в основе сборной» 2
    Билялетдинов дал совет «Локомотиву» насчет будущего Дзюбы 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 