Черчесов оценил игру Дзюбы за «Локомотив»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

«За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: «Почему Дзюба, почему?» Вот ответ – потому что он даeт команде то, что не могут дать многие нападающие. Поэтому он и был у нас капитаном.

Я не удивлeн его выступлением за «Локомотив», но я не ожидал, что Артeм заиграет настолько ярко. Я рад за него. Он меня, кстати, поздравил с чемпионством. Дзюбе только удачи», – сказал Черчесов.

В составе «Локо» 34-летний Дзюба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

Он присоединился к команде в феврале.

Москвичи поднялись на 9-е место в РПЛ.

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