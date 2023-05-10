Анчелотти оценил результат матча «Реал» – «Ман Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Сити».

«Ощущения хорошие. Мы сражались, боролись, играли хорошо. Результат не стал наградой за нашу игру, но в этом противостоянии борьба будет идти до последней минуты.

Первые 30 минут «Сити» доминировал, но мы не волновались. Мы хорошо расположились в обороне и ждали подходящего для контратаки момента. Во втором тайме нам лучше удавалось начинать атаки от своих ворот. Этот матч можно было выигрывать.

И «Сити», и мы чувствуем, что добились хорошего результата. Дальше мы сыграем на выезде, на трибунах наших фанатов не будет, но они будут в наших сердцах», – сказал Анчелотти.