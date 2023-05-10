Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анчелотти оценил результат матча «Реал» – «Ман Сити»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Сити».

    «Ощущения хорошие. Мы сражались, боролись, играли хорошо. Результат не стал наградой за нашу игру, но в этом противостоянии борьба будет идти до последней минуты.

    Первые 30 минут «Сити» доминировал, но мы не волновались. Мы хорошо расположились в обороне и ждали подходящего для контратаки момента. Во втором тайме нам лучше удавалось начинать атаки от своих ворот. Этот матч можно было выигрывать.

    И «Сити», и мы чувствуем, что добились хорошего результата. Дальше мы сыграем на выезде, на трибунах наших фанатов не будет, но они будут в наших сердцах», – сказал Анчелотти.

    • Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.

    Новости по теме
    Гвардиола объяснил, почему Холанд не забил «Реалу»
    Грилиш рассказал о письме от мамы перед матчем с «Реалом»
    Модрич прокомментировал ничью «Реала» с «Манчестер Сити»
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12497

      DeStar 6 часов назад

      А че на лч не пускают фанатов гостевых команд или я что то упустил )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 