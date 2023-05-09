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В Госдуме предложили направить премиальные «Зенита» детям

9 мая 2023, 17:33
27

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил направить премиальные «Зенита» за победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ на нужды детского спорта. Каждый игрок петербуржцев получил за матч 5 миллионов рублей.

«Сумма 5 миллионов рублей для такого клуба, как «Зенит» – совершенно незначительная. В спорте существуют меры мотивации спортсменов для достижения большего результата клуба. Матч был отличным, они стали чемпионами, и эта выплата в вакууме выглядит нормальной. Но в нынешнее время это кажется не совсем уместным.

Эти деньги принесли бы больше пользы, если бы их направили на развитие детского спорта в нашей стране. Сейчас спорт в России переживает не самые простые времена, поэтому эти пять миллионов пригодились бы. А футболисты «Зенита» ни капельки не потеряли бы мотивацию», – сказал Свищев.

  • Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца турнира.
  • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
  • Все выиграны под руководством Сергея Семака.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (27)
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Давид59
1683643013
Это чистой воды "совок". Направить деньги на детский спорт надо государству. А не в карман футболистов лазить.
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ivany4
1683644730
Насколько депутаты недалёкие. Дело Остапа Бендера живет и процветает! Председателю комитета ГД РФ по физической культуре и спорту Дмитрию Свищеву пора бы знать, что со всех взносов всех команд в РФС, часть денег идет на развитие детского спорта. Встречное предложение - инициировать проверку прокуратуры деятельности РФС по расходованию средств. А так же обязать депутатов отчислять ежемесячно 10% своей з/п в фонд Дети России.
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Эном айс
1683645430
"Сумма 5 миллионов рублей для заработной платы депутатов ГД РФ – совершенно незначительная. В политике существуют меры мотивации депутатов для достижения большего результата клуба весёлых и находчивых ЕР. Предложение было отличным, они стали депутатами, и эта выплата в вакууме выглядит нормальной. И в нынешнее время это кажется очень уместным. Эти деньги (читай зарплата депутата ГД) принесли бы больше пользы, если бы их направили на развитие детского спорта в нашей стране. Сейчас ГД в России переживает самые простые времена, поэтому эти пять миллионов пригодились бы. " А футболисты «Зенита» ни капельки не виноваты в том, что их деньги пытаются поделить не менее богатые люди..
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Spirit_78
1683647080
Татупеды, которые громят футбол дурацким законом о фан-уйди, пытаются делить премиальные футболистов Зенита. Смешной популизм. Пусть поинтересуется, сколько клубы ежегодно тратят на поддержку детского спорта (не только Зенит, но и Краснодар, Спартак, ЦСКА и другие). Пусть за своими действиями (или бездействием) следят.
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insider_retro
1683647877
Не умоляю цифры, депутатский порыв и потребности детского спорта... Но как у нас любят считать чужие деньги, забывая о том, что торчит под носом... Если бы Свищев прошёлся с шапкой по ГД и скорчил моську пожалостливее, то, пожалуй, собранных монет хватило бы на финансирование нескольких СДЮСШОР и им подобных в течении года...
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eugen-han
1683649267
Это предложение ни что иное, как то, что у них там в ГД называется популлизмом. Детский спорт кому надо и так развивают в своих школах, академиях, - старых, новых и вновь открывшихся. Потом, если уже честно и откровенно говорить, а кто проверит такое финансирование в детский спорт, когда всё равно преобладает лобби о приоритете завоза в наш чемпионат лег.-ров, которые дешевле по факту, но иногда в спекулятивных целях их ценник дороже. На счёт дороже это касается и наших доморощенных футболистов, которые не соответствуют той цене, что выставляют на рынок(этим грешит Краснодар на пример).
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Krics
1683651548
Для начала депутаты должны вернуть упущенную прибыль из-за фун йди из своего кармана,а потом "заботиться" о детском спорте, что-то о Ларине не думали,ихмо.
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Krics
1683651738
Что-то свои доходы засекретили,может оттуда надо выделять на развитие детского спорта,ихмо.
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Ziklop
1683659522
конечно это хорошо, но пусть они за свои фонды депутутские отчитаются (которые осваивают) и свою половинку отправят, ведь у них доход из многих частей состоит
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VVM1964
1683659715
Как же ЗАДРАЛИ уже эти депутаты ГД !!! ((( НАЧНИТЕ С СЕБЯ, ДАРМОЕДЫ !!!
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