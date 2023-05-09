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    В Госдуме предложили направить премиальные «Зенита» детям

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил направить премиальные «Зенита» за победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ на нужды детского спорта. Каждый игрок петербуржцев получил за матч 5 миллионов рублей.

    «Сумма 5 миллионов рублей для такого клуба, как «Зенит» – совершенно незначительная. В спорте существуют меры мотивации спортсменов для достижения большего результата клуба. Матч был отличным, они стали чемпионами, и эта выплата в вакууме выглядит нормальной. Но в нынешнее время это кажется не совсем уместным.

    Эти деньги принесли бы больше пользы, если бы их направили на развитие детского спорта в нашей стране. Сейчас спорт в России переживает не самые простые времена, поэтому эти пять миллионов пригодились бы. А футболисты «Зенита» ни капельки не потеряли бы мотивацию», – сказал Свищев.

    • Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца турнира.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
    • Все выиграны под руководством Сергея Семака.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:33
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1038

      Krics 1 час назад

      Что-то свои доходы засекретили,может оттуда надо выделять на развитие детского спорта,ихмо.

      2
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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь 1 час назад

      А я предлагаю расформировать СпартаГ.
      И все его деньги отдать мне!
      =)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      Krics 1 час назад

      Для начала депутаты должны вернуть упущенную прибыль из-за фун йди из своего кармана,а потом "заботиться" о детском спорте, что-то о Ларине не думали,ихмо.

      1
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      Рейтинг: +619

      Baggio1986 1 час назад

      Так разбегутся все из зенита...
      А кто будет играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      eugen-han 2 часа назад

      Это предложение ни что иное, как то, что у них там в ГД называется популлизмом.
      Детский спорт кому надо и так развивают в своих школах, академиях, - старых, новых и вновь открывшихся. Потом, если уже честно и откровенно говорить, а кто проверит такое финансирование в детский спорт, когда всё равно преобладает лобби о приоритете завоза в наш чемпионат лег.-ров, которые дешевле по факту, но иногда в спекулятивных целях их ценник дороже. На счёт дороже это касается и наших доморощенных футболистов, которые не соответствуют той цене, что выставляют на рынок(этим грешит Краснодар на пример).

      3
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      Рейтинг: +1251

      кaстрюлька 2 часа назад

      Предлагаю отобрать у фигуристок, причём, как у старых шкработ из госДуры, так и у всяких созревших нимфоманок а-ля Загитова и пр.

      1
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      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh > dauzhhhhh 1 час назад

      Непонятна твоя тема...Ты ж сама женщина, должна их понять.

      0
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      Рейтинг: +1251

      кaстрюлька > dauzhhhhh 1 час назад

      Давно на таких дозах, чубатый ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh > кaстрюлька 1 час назад

      О чем ты женчина ?...если чо в твоем профиле указано шо ты женчина...Гыыыы

      0
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      ...
      Рейтинг: +7071

      mamba9090909 > кaстрюлька 8 минут назад

      Нимфоманки а-ля Загитова побеждают мировых звёзд показывая превосходство российских спортсменов. Не тебе тявкать из подворотни на этих спортсменок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14613

      Алексей З > dauzhhhhh 7 минут назад

      Там и имя подходящее. ПАРАША.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1251

      кaстрюлька > кaстрюлька 4 минуты назад

      Лабух педикулёзный, значит против того, чтобы отобрать у Родниной или Тарасовой ты ничего против не имеешь ?

      0
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      Рейтинг: +70743

      insider_retro 2 часа назад

      Не умоляю цифры, депутатский порыв и потребности детского спорта...
      Но как у нас любят считать чужие деньги, забывая о том, что торчит под носом...
      Если бы Свищев прошёлся с шапкой по ГД и скорчил моську пожалостливее, то, пожалуй, собранных монет хватило бы на финансирование нескольких СДЮСШОР и им подобных в течении года...

      6
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      Рейтинг: +4474

      Spirit_78 2 часа назад

      Татупеды, которые громят футбол дурацким законом о фан-уйди, пытаются делить премиальные футболистов Зенита. Смешной популизм. Пусть поинтересуется, сколько клубы ежегодно тратят на поддержку детского спорта (не только Зенит, но и Краснодар, Спартак, ЦСКА и другие).
      Пусть за своими действиями (или бездействием) следят.

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      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh > Spirit_78 2 часа назад

      И чо ты так за премиальные футболистов Зенита жопу свою рвешь ? Или свою долю от этого имеешь ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      RealDiMoNMadrid > dauzhhhhh 1 час назад

      Он не о Зените, а о депутатах и ***** стандартах

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      RealDiMoNMadrid > RealDiMoNMadrid 1 час назад

      ******

      1
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      Рейтинг: +753

      Номэд 2 часа назад

      Ахаха. Хорошая шутка. В помойке сидят вонючие, которым сколько не отсыпь, всё мало будет. Особенно смуглым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka 2 часа назад

      Если депутаты просят денег для детей , то это скорее всего дети депутатов .

      8
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      Рейтинг: +4139

      Эном айс > Barmaleushka 2 часа назад

      ))))))))))
      Во бахнул, Серый.
      Экклезиаст отдыхает.)

      5
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