В Госдуме предложили направить премиальные «Зенита» детям

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил направить премиальные «Зенита» за победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ на нужды детского спорта. Каждый игрок петербуржцев получил за матч 5 миллионов рублей.

«Сумма 5 миллионов рублей для такого клуба, как «Зенит» – совершенно незначительная. В спорте существуют меры мотивации спортсменов для достижения большего результата клуба. Матч был отличным, они стали чемпионами, и эта выплата в вакууме выглядит нормальной. Но в нынешнее время это кажется не совсем уместным.

Эти деньги принесли бы больше пользы, если бы их направили на развитие детского спорта в нашей стране. Сейчас спорт в России переживает не самые простые времена, поэтому эти пять миллионов пригодились бы. А футболисты «Зенита» ни капельки не потеряли бы мотивацию», – сказал Свищев.

Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца турнира.

Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

Все выиграны под руководством Сергея Семака.

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