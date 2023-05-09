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    • Стало известно, какие премиальные получат игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»

    Стало известно, какие премиальные получат игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»

    Игроки «Зенита», попавшие в стартовый состав на матч 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2), получили по 5 миллионов рублей за победу, сообщает «РБ Спорт».

    Футболисты, которые остались в запасе, заработали около 2 миллионов рублей премиальных.

    • Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4316

      mutabor0992 6 минут назад

      Да уж!На лечение детям смс собираем.А тут...КОНДОМЫ!ВСЕ!!!p.s.Что то я не припоминаю,чтобы кто то из этих зажравшихся содомитов на благотворительность пожертвовал.

      0
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      Рейтинг: +14603

      Алексей З 1 час назад

      Интересно , а у судей какой гонорар за этот "проходной" матч был ?

      1
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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka > Алексей З 1 час назад

      Как во вех остальных матчах РПЛ . А что ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14603

      Алексей З > Barmaleushka 1 час назад

      Фофан , а ты с каких пор кассиром в Газпроме ?

      1
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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka > Алексей З 40 минут назад

      С тех самых , когда тебя назначили передастом денег судьям от газпрома .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14603

      Алексей З 1 час назад

      Как там Вовка Быстров сказал , " не нужный матч "...

      0
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      нескромно...пир во время чумы...

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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka > SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Да , нескромно себя "чума" ведёт" . Всё шипит и шипит на Зенитушку .
      .изда бесноватая просто .

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      Рейтинг: +6319

      rash1959 2 часа назад

      Не своё - народное, сыпь-сори. твари воровские.

      4
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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka > rash1959 1 час назад

      Да у не твоё точно , упырь .

      2
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      Рейтинг: +3606

      acor94 > rash1959 46 минут назад

      как говориться, смерть ворам, смерть мусорам!

      1
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