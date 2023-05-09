Стало известно, какие премиальные получат игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»

Игроки «Зенита», попавшие в стартовый состав на матч 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2), получили по 5 миллионов рублей за победу, сообщает «РБ Спорт».

Футболисты, которые остались в запасе, заработали около 2 миллионов рублей премиальных.