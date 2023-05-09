Стало известно, какие премиальные получат игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»

Да уж!На лечение детям смс собираем.А тут...КОНДОМЫ!ВСЕ!!!p.s.Что то я не припоминаю,чтобы кто то из этих зажравшихся содомитов на благотворительность пожертвовал.
Игроки «Зенита», попавшие в стартовый состав на матч 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2), получили по 5 миллионов рублей за победу, сообщает «РБ Спорт».
Футболисты, которые остались в запасе, заработали около 2 миллионов рублей премиальных.
- Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
- Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.