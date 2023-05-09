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    • Министр спорта России отреагировал на первую публикацию Костомарова после страшной болезни

    Министр спорта России отреагировал на первую публикацию Костомарова после страшной болезни

    Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с Романом Костомаровым.

    Накануне фигурист опубликовал первый пост в соцсетях после январской госпитализации.

    «Мы все очень переживаем, будем надеяться, будем все верить, что дела идут лучше, сил прибавляется.

    Все люди, все знакомые, все друзья переживают и желают ему скорейшего выздоровления», – сказал Матыцин.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1417

      Hoahin 6 часов назад

      Объясните мне, чем этот Костомаров так знаменит? Да, с ним случилась неприятная ситуация и очень серьезная болезнь, но зачем теперь на протяжении уже почти полугода постить каждый чих Костомарова?

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      Рейтинг: +26926

      slavutiq70 > Hoahin 6 часов назад

      Олимпийский чемпион . дважды чемпион мира и трижды европы ... по моему достаточно знаменит . или нет ????

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      Рейтинг: +1417

      Hoahin > Hoahin 5 часов назад

      У нас таких олимпийских чемпионов в стране под тысячу наберется, спортсменами высокого уровня на олимпийских играх мы не обделены. Ну раз новость, ну два, так тут каждый день постят, по поиску нажми, новостей 50 про него за 2 месяца, причем новости уровня Костомаров поковырял в носу впервые с 2021 года, Костомаров научился пукать без посторонней помощи и т.д.

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