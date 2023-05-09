Министр спорта России отреагировал на первую публикацию Костомарова после страшной болезни

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с Романом Костомаровым.
Накануне фигурист опубликовал первый пост в соцсетях после январской госпитализации.
«Мы все очень переживаем, будем надеяться, будем все верить, что дела идут лучше, сил прибавляется.
Все люди, все знакомые, все друзья переживают и желают ему скорейшего выздоровления», – сказал Матыцин.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
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Источник: «Р-Спорт»