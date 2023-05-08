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    Костомаров впервые показал свое фото после ампутации

    Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые показал свою фотографию и опубликовал пост в соцсетях после госпитализации.

    «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!

    Много трудностей ещe впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной.

    Спасибо всем! Впереди много тяжeлой работы над собой», – написал Костомаров в соцсети.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    Фото: соцсети Романа Костомарова.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.05.2023 17:11
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