Костомаров впервые показал свое фото после ампутации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые показал свою фотографию и опубликовал пост в соцсетях после госпитализации.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!

Много трудностей ещe впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной.

Спасибо всем! Впереди много тяжeлой работы над собой», – написал Костомаров в соцсети.

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.

Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

Фото: соцсети Романа Костомарова.