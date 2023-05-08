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Костомаров впервые показал свое фото после ампутации

8 мая 2023, 17:11

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые показал свою фотографию и опубликовал пост в соцсетях после госпитализации.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!

Много трудностей ещe впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной.

Спасибо всем! Впереди много тяжeлой работы над собой», – написал Костомаров в соцсети.

  • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
  • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
  • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

Фото: соцсети Романа Костомарова.

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Источник: «Бомбардир»
Оффтоп Костомаров Роман
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