Радимов объяснил, почему «Зенит» в РПЛ выступает лучше, чем в Кубке России

Владислав Радимов считает, что «Зениту» нет равных в России на дистанции.

Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.

Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

«Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

«Зенит» ровно прошел дистанцию. И если в кубке их можно выбить в отдельном матче, на длинных дистанциях – нет. Это сейчас гегемон.

«Спартак» в этом матче должен был показать, что он готов в следующем году биться за чемпионство. Думаю, клуб уберет негатив, мелкие моменты и будет готов к борьбе», – сказал Радимов.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением