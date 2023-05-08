Радимов объяснил, почему «Зенит» в РПЛ выступает лучше, чем в Кубке России

Владислав Радимов считает, что «Зениту» нет равных в России на дистанции.
- Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
- Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
- «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).
«Зенит» ровно прошел дистанцию. И если в кубке их можно выбить в отдельном матче, на длинных дистанциях – нет. Это сейчас гегемон.
«Спартак» в этом матче должен был показать, что он готов в следующем году биться за чемпионство. Думаю, клуб уберет негатив, мелкие моменты и будет готов к борьбе», – сказал Радимов.
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Источник: «Матч ТВ»