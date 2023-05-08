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    • Радимов объяснил, почему «Зенит» в РПЛ выступает лучше, чем в Кубке России

    Радимов объяснил, почему «Зенит» в РПЛ выступает лучше, чем в Кубке России

    Владислав Радимов считает, что «Зениту» нет равных в России на дистанции.

    • Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
    • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

    «Зенит» ровно прошел дистанцию. И если в кубке их можно выбить в отдельном матче, на длинных дистанциях – нет. Это сейчас гегемон.

    «Спартак» в этом матче должен был показать, что он готов в следующем году биться за чемпионство. Думаю, клуб уберет негатив, мелкие моменты и будет готов к борьбе», – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.05.2023 11:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +751

      Номэд 23 часа назад

      Потому что пару бразил дисквалифицировали, и помойные - обычный середняк.

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