«Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд

«Манчестер Юнайтед» в третий раз проиграл восемь гостевых матчей за сезон АПЛ.

В воскресенье «МЮ» уступил «Вест Хэму» (0:1) в 35-м туре чемпионата Англии.

До этого команда потерпела выездные поражения от «Брентфорда» (0:4), «Манчестер Сити» (3:6), «Астон Виллы» (1:3), «Арсенала» (2:3), «Ливерпуля» (0:7), «Ньюкасла» (0:2) и «Брайтона» (0:1).

Ранее «Юнайтед» так часто проигрывал на чужом поле в АПЛ в сезонах 2021/22 и 2015/16.

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