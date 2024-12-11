12 декабря на стадионе «Доосан-Арена» чешская «Виктория Пльзень» примет английский «Манчестер Юнайтед» в решающем матче за выход в плей-офф Лиги Европы. Обе команды набрали по 9 очков и имеют равные шансы на успех, что делает встречу особенно интригующей.
«Виктория»
Чешская команда уверенно идет в группе, не проигрывая в последних 9 матчах турнира. «Виктория Пльзень» отличается стабильностью в атаке, забивая в 7 матчах подряд. Лучший бомбардир команды Павел Шулц находится в отличной форме, забив 10 голов в 23 играх. Однако оборона команды иногда дает сбои, что подтверждают пропущенные мячи в 3 последних матчах.
Последние матчи «Виктории»:
- Карвина 1:2 Виктория Пльзень
- Виктория Пльзень 1:1 Теплице
- Виктория Пльзень 3:2 Яблонец
- Динамо Киев 1:2 Виктория Пльзень
- Градец Кралове 0:1 Виктория Пльзень
«Манчестер Юнайтед»
Английский гранд демонстрирует нестабильность в гостевых матчах турнира, не побеждая в последних 7 выездах. Тем не менее, команда стабильно забивает, благодаря усилиям Алехандро Гарначо и других атакующих игроков. Однако оборона команды часто допускает ошибки, что может стать решающим фактором в игре против чехов.
Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:
- Манчестер Юнайтед 2:3 Ноттингем Форест
- Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед
- Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон
- Манчестер Юнайтед 3:2 Буде-Глимт
- Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что добавляет дополнительную интригу в предстоящий матч.
Статистика
«Виктория Пльзень»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
«Манчестер Юнайтед»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Виктория» – «Манчестер Юнайтед»
Матч обещает быть напряженным, так как обе команды обладают сильной атакой, но уязвимой обороной. «Виктория Пльзень» имеет преимущество домашнего поля и стабильной формы, тогда как «Манчестер Юнайтед» будет полагаться на индивидуальное мастерство своих лидеров. Вероятен сценарий с обменом голами и решением исхода в концовке.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Ничья или победа «Виктории Пльзень» (1X) – коэффициент 2.20
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:2 – коэффициент 11.00.
«Виктория» будет играть уверенно дома, но мощь атаки «Манчестер Юнайтед» не позволит чехам удержать победу.
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