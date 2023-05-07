Зарема: «Надеюсь, Кукуян и Иванов тоже получат медали. При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова уверена, что московский клуб засудили в матче с «Зенитом» (2:3).

«Надеюсь, что Павел Кукуян и Сергей Иванов тоже получат медали и звания почетного гражданина города Санкт-Петербурга. При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит».

Парни бились и сделали все для победы, но тяжело играть 11 на 13», – сказала Зарема.