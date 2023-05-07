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  • Зарема: «Надеюсь, Кукуян и Иванов тоже получат медали. При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит»

Зарема: «Надеюсь, Кукуян и Иванов тоже получат медали. При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит»

7 мая 2023, 23:35
17

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова уверена, что московский клуб засудили в матче с «Зенитом» (2:3).

«Надеюсь, что Павел Кукуян и Сергей Иванов тоже получат медали и звания почетного гражданина города Санкт-Петербурга. При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит».

Парни бились и сделали все для победы, но тяжело играть 11 на 13», – сказала Зарема.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС после матча с «Зенитом».
  • Клуб хочет рассмотреть два эпизода: неназначенный пенальти на Кейта Бальде и нарушение правил на Романе Зобнине.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (17)
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maygli
1683491884
Зарема! Ты лучшая! )))
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ScarlettOgusania
1683492444
зашкварились оба крота-медалиста, и счёт в банке от Алёши подрос...
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neveldomha
1683493675
Все дамочка, отхрюкалась.
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Spirit_78
1683494450
Если в ворота соперников Спартака ставят меньше, чем 2 пенальти за матч - это форменный беспредел и заговор! Желательно вообще ставить по 3. Тогда Спартак сможет бороться за чемпионство! Нужно провести несколько встреч с судьями в начале следующего сезона.
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VVM1964
1683494942
Увы, но опять Зарема всё в точку (((
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Жентус
1683508469
Проигравший всегда всем недоволен. Легко победить она может только своим ртом, на большее у нее побед не хватает. Надо уметь признавать поражения. К сожалению, у нас в стране сейчас слишком много говорят и слишком мало делают. В еврокубковых матчах судьи часто ошибаются, но никому не дозволено открывать рот и что то говорить. У нас же, такая история регулярна. Как Талалаев прошелся по пенальти в ворота Химок в матче против Динамо? А давайте посмотрим сам эпизод в окулярах, что то видно будет не то? 100% из 100 процентных пенальти. О чем спор зашел? О том, что тренер некомпетентен и скидывает свои поражения на кого угодно, кроме себя. Нормальные функционеры все прекрасно понимают, надо не на судей пинять, что они не так увидели пенальти.
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paracetamol
1683523520
Кто эту дуру сюда пускает?
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ilichkadr
1683523565
"легко победил бы «Зенит»"? Ну, да....... взял бы и вынес, если конечно Зенит стоял в сторонке и наблюдал. P.S. Неужели башкирка не увидела, что Зенит до 80-й минуты ходил по полю пешком?
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ААМ
1683523687
Не излечилась от глупой болтливости.
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NewLife
1683529128
Раскатывали эту немытую грязь 90% времени, но газпромовские судьи самые справедливые судьи в мире предотвратили операцию дезинфекции.
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