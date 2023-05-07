Медведев – о чемпионстве «Зенита»: «Ответ всем недоброжелателям – футбол в России есть»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды в РПЛ. Петербуржцы стали чемпионами после матча со «Спартаком» (3:2).

«Потрясающая игра по драматизму и по качеству. «Спартак» – очень непростая команда. Надо отдать им должное. Они играли в хороший футбол. Тем приятнее выиграть, забить победный гол.

Ваня Сергеев у нас имеет звание скорострельщика, то есть вышел и забил.

Самое главное, что сделали подарок городу, всем нашим болельщикам не только в Питере и Ленинградской области, но и по всей стране, по всему миру, а их миллионы и миллионы.

Десять [побед в чемпионатах страны] – важная цифра, конечно, с 1984 года.

Но пять раз подряд выиграть чемпионат России, обновляя состав, побеждая соперников, выигрывая досрочно все время, мы ни разу не доводили до последнего тура, показывая хороший красивый футбол.

Ответ всем недоброжелателям – футбол в России есть.

Конкуренция с «Зенитом» будет двигать наш футбол вперед. Попробуйте сразиться с нами!» – сказал Медведев.