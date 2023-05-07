Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев – о чемпионстве «Зенита»: «Ответ всем недоброжелателям – футбол в России есть»

Медведев – о чемпионстве «Зенита»: «Ответ всем недоброжелателям – футбол в России есть»

7 мая 2023, 23:20
17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды в РПЛ. Петербуржцы стали чемпионами после матча со «Спартаком» (3:2).

«Потрясающая игра по драматизму и по качеству. «Спартак» – очень непростая команда. Надо отдать им должное. Они играли в хороший футбол. Тем приятнее выиграть, забить победный гол.

Ваня Сергеев у нас имеет звание скорострельщика, то есть вышел и забил.

Самое главное, что сделали подарок городу, всем нашим болельщикам не только в Питере и Ленинградской области, но и по всей стране, по всему миру, а их миллионы и миллионы.

Десять [побед в чемпионатах страны] – важная цифра, конечно, с 1984 года.

Но пять раз подряд выиграть чемпионат России, обновляя состав, побеждая соперников, выигрывая досрочно все время, мы ни разу не доводили до последнего тура, показывая хороший красивый футбол.

Ответ всем недоброжелателям – футбол в России есть.

Конкуренция с «Зенитом» будет двигать наш футбол вперед. Попробуйте сразиться с нами!» – сказал Медведев.

  • «Зенит» стал чемпионом пятый раз подряд.
  • Клуб получил вторую звезду на логотип, выиграв десятое чемпионство.

Еще по теме:
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ 1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anatolich72
1683492682
"Нам такой хоккей не нужен" - гениальное изречение, жаль, стало относиться к нашему футболу.
Ответить
ScarlettOgusania
1683492717
О, звездуна прорвало, подумал, что это Димон из Совбеза, тот такую же речь способен толкнуть с "загогулиной") "кротовый" у нас футбол, бал правят Алёшины прихвостни...
Ответить
Красногвардейчик
1683501159
Опять питерский ВЦИОМ?)
Ответить
RedMaksim97
1683506577
Mudak ты! питерский ЧСВэшник, mudak!
Ответить
docndoc
1683510014
А.. То есть, если любой другой клуб берёт титул, футбола вроде как и нет?
Ответить
3meeeD
1683518299
Ну так и в ЛФЛ тоже есть футбол. Только вот нужно уточнять ,что он дерьмо...ый
Ответить
ЮНик
1683520421
То, что футбол якобы есть, показывали еврокубки. Из групп в плей-офф не выползали уже много лет. А бразильский Зенит будет на плаву, пока у Газпрома не закончатся халявные бабки. То есть, скоро кирдык вашему превосходству и бахвальства
Ответить
erybov1965
1683522543
Смотря у кого какая цель,то,что футбол у нас есть,я бы поспорил.Деньги есть и то не у всех клубов.А как сказано:"Обновляя состав".А на самом деле, 5 игроков Зенита,впервые стали чемпионами,из них 4 иностранца и Бакаев,не воспитанник Зенита.Хорошее обновление.Работа своей академии тоже "на высоте".Тогда понятно, какой у нас футбол.
Ответить
erybov1965
1683522795
Недоброжелатели-это те кто на футболе только зарабатывает,а о развитии футбола в России даже и не думает,пуская пыль в глаза болельщиков всей России.Общие "громкие" фразы, больше ничего.
Ответить
Рыло свина
1683531725
зенит вчера в футбол играл? только когда гол пропускал, два раза по пять минут.
Ответить
Главные новости
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
3
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
3
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
3
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
16
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
28
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+