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«Будет скандал»: Абаскаль – после матча с «Зенитом»

7 мая 2023, 20:44
39

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль остался недоволен судейством в матче с «Зенитом» (2:3).

По мнению испанского специалиста, главный арбитр Павел Кукуян должен был зафиксировать нарушение правил на Романе Зобнине, когда петербургская команда забивала второй гол.

«По поводу второго гола, возможно, будет скандал, там был фол на Зобнине», – сказал Абаскаль.

В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Абаскаль Гильермо
Комментарии (39)
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oyabun
1683481838
Нет смысла. Скандал надо устраивать в команде на разборе игры, где главные плохиши сегодня Селихов и Дуарте.
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JIEGEHDA
1683483635
Атаку надо оценивать а не момент . После фола Кузяева . Атака не шла прямым путём . Было миллион передач и атака остановилась а потом добила момент . Не путайте. Не фанат кого-то . Но факт есть факт . Если бы Кузя забил то фол . Если бы момент сразу на гол Вышел то фол . А там момент сначала мяч уходил в угол а уже оттуда в центр .
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Январь 59
1683483758
Спартаку все должны. Должны на дельфине ставить пенальти , должны отменять голы в их ворота. Самое смешное, когда судейство на стороне Спартака, спатачи довольны и все считают что это правильное судейство как только чуточку не в их сторону , сразу все виноваты.
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E5
1683483864
Абаскаль забыл на чьей территории играли?????
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BVG4
1683486827
Ржавый! В России такие отмазы не проходят!!!! Уже пора резко что-то резко предпринимать! Ибо похоже уже в который раз накопилась волна "народного гнева" и ярости! Самое время подумать о том, как не получить по моде ссанными тряпками Такое, в новейшей истории Срамтака бывало уже много раз! Мы ждем-с, а вы думайте....
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ivany4
1683487866
Абаскаль - романтик. И футбол пытается ставить такой же. Однако, если на каждой игре меняются правила, а то и в одном тайме, и при этом никто ни за что не отвечает, шансов на скандал мало. Есть более действенное средство. В перерыве спокойно разобрали моменты и по совокупности команда не выходит на поле. Пусть присуждают поражение. Наказание особого не будет, если решение примет владелец клуба. А вот задуматься РФС заставит.
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k611
1683490208
Да, момент спорный, но не судья заставил Селихова накосячить или Дуарте так прыгать в ноги сопернику. После драки кулаками не машут. Спартак проиграл прежде всего самому себе, не судья здесь виноват. Могли конечно за ничью зацепиться, но видно не судьба.
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Spirit_78
1683495083
Зобнин ещё до этого эпизода должен быть получить жёлтую карточку, когда грубо атаковал игрока Зенита, находящегося без мяча. В эпизоде перед забитым мячом Зобнин спровоцировал Кузяева, а тот повёлся. Но этот момент уже не попал в поле зрения арбитра, т.к. мяч был уже около штрафной, на ход эпизода эта ситуация уже не влияла. Интересно, Зобнин сам принял решение играть подло и мерзко, провоцируя соперника, или кто-то ему дал такую установку? Судя по тому, как яростно возмущался Абаскаль, именно он и заставляет футболистов Спартака так действовать.
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evgevg13
1683497673
О заквакал. Что-то молчал, когда засуживали Краснодар и Ростов.
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ААМ
1683523933
СПАМ и его тренер не признают судейских ошибок в свою пользу. Аукнулась липовая победа над Краснодаром.
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