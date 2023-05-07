«Будет скандал»: Абаскаль – после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль остался недоволен судейством в матче с «Зенитом» (2:3).

По мнению испанского специалиста, главный арбитр Павел Кукуян должен был зафиксировать нарушение правил на Романе Зобнине, когда петербургская команда забивала второй гол.

«По поводу второго гола, возможно, будет скандал, там был фол на Зобнине», – сказал Абаскаль.

В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

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