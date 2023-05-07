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    «Будет скандал»: Абаскаль – после матча с «Зенитом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль остался недоволен судейством в матче с «Зенитом» (2:3).

    По мнению испанского специалиста, главный арбитр Павел Кукуян должен был зафиксировать нарушение правил на Романе Зобнине, когда петербургская команда забивала второй гол.

    «По поводу второго гола, возможно, будет скандал, там был фол на Зобнине», – сказал Абаскаль.

    В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

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    Источник: Sport24

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    07.05.2023 20:44
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +5537

      ААМ 4 часа назад

      СПАМ и его тренер не признают судейских ошибок в свою пользу. Аукнулась липовая победа над Краснодаром.

      2
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      Рейтинг: +2033

      evgevg13 11 часов назад

      О заквакал. Что-то молчал, когда засуживали Краснодар и Ростов.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1078

      SLADE2019 > evgevg13 4 часа назад

      Матчи с Краснодаром и Ростовом уже история. Да и глупо же писать, что раз Спартаку где то судьи помогли, то их смело можно топить. Я спартаковский болельщик, но согласился с мнением, что игры с указанными командами спорные. Но вчерашняя победа Зенита тоже массу вопросов вызывает по судейству. Хотя, как можно было этому клоуну Сергееву (даже фамилию его точно не знаю) дать забить такой издевательский гол? Но, защита Спартака - это кино и немцы.

      0
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      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA > SLADE2019 1 час назад

      Что не говори видно было что Спартак играл на всю а Зенит будто бы знал что всё закончится красиво . Не бегал не играл . Не атаковал как мог . Будто бы все и вся знали как закончится матч . Фол Кузяева был , но опять таки хочется сказать что если я сфолю возле своей штрафной а атака будет идти 2 минуты это не значится что будет остановка и отмена гола . В остальных случаях что? Дуарте это надо так прям взять игрока за такие деньги то . 4 ляма на ветер . Но будут говорить о 12 лямах за Клаудиньо о 20 за Вендела . О Малкома да молчу , 40 много на деле . Но его могут продать . Даже 30 сейчас заплатят а значит за 10 взяли и столько пользы по сути , не считая рекламы Продажи билетов и атрибутики

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      Рейтинг: +1078

      SLADE2019 > JIEGEHDA 30 минут назад

      Ключевой момент, что Кузяев сфолил возле своей штрафной. Все после этого могло случиться, даже гол. А так, не спорю, Зенит объективно сильнее. Опять-таки, ключевое подтверждение этому, на 85-й счет сравнялся, но Зениту понадобилось совсем мало времени, чтобы забить победный гол. Не тянет нынешний Спартак с нынешним Зенитом.

      0
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      Рейтинг: +4444

      Spirit_78 12 часов назад

      Зобнин ещё до этого эпизода должен быть получить жёлтую карточку, когда грубо атаковал игрока Зенита, находящегося без мяча.
      В эпизоде перед забитым мячом Зобнин спровоцировал Кузяева, а тот повёлся. Но этот момент уже не попал в поле зрения арбитра, т.к. мяч был уже около штрафной, на ход эпизода эта ситуация уже не влияла.
      Интересно, Зобнин сам принял решение играть подло и мерзко, провоцируя соперника, или кто-то ему дал такую установку? Судя по тому, как яростно возмущался Абаскаль, именно он и заставляет футболистов Спартака так действовать.

      3
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      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA > Spirit_78 1 час назад

      Да , я тоже увидел Кузяев отдает мяч а Зобнин хватает его и толкает а потом пытается стоять у него же на пути . Хотя идёт почти контратака и ему надо тупо бежать назад закрывать позиции . А он мечеться возле Кузяева и на его пути . На гол не влиял и сам Зобнин не добегал+ атака не пошла прямым путём было миллион касаний , атака ушла в угол штрафной а уже оттуда в штрафную .

      0
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      Рейтинг: +775

      k611 13 часов назад

      Да, момент спорный, но не судья заставил Селихова накосячить или Дуарте так прыгать в ноги сопернику. После драки кулаками не машут. Спартак проиграл прежде всего самому себе, не судья здесь виноват. Могли конечно за ничью зацепиться, но видно не судьба.

      2
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      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA > k611 1 час назад

      Абсолютно согласен . Спартак сам сыграл так как мог . А Зенит просто даже и 50% не сыграли. Видно было как вяло играют . БУДТО бы чувствовали что Спартак сам сделает те ошибки которые нужны . А подкат Дуарте (4ляма евро) это нечто . Надеюсь дискву на 2-3 матча запишут

      0
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      Рейтинг: +10762

      ivany4 14 часов назад

      Абаскаль - романтик. И футбол пытается ставить такой же.
      Однако, если на каждой игре меняются правила, а то и в одном тайме, и при этом никто ни за что не отвечает, шансов на скандал мало.
      Есть более действенное средство. В перерыве спокойно разобрали моменты и по совокупности команда не выходит на поле. Пусть присуждают поражение. Наказание особого не будет, если решение примет владелец клуба. А вот задуматься РФС заставит.

      2
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      Рейтинг: +95

      BVG4 14 часов назад

      Ржавый! В России такие отмазы не проходят!!!! Уже пора резко что-то резко предпринимать! Ибо похоже уже в который раз накопилась волна "народного гнева" и ярости! Самое время подумать о том, как не получить по моде ссанными тряпками Такое, в новейшей истории Срамтака бывало уже много раз! Мы ждем-с, а вы думайте....

      0
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      Рейтинг: +90

      E5 15 часов назад

      Абаскаль забыл на чьей территории играли?????

      3
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      Рейтинг: +2406

      Январь 59 15 часов назад

      Спартаку все должны. Должны на дельфине ставить пенальти , должны отменять голы в их ворота. Самое смешное, когда судейство на стороне Спартака, спатачи довольны и все считают что это правильное судейство как только чуточку не в их сторону , сразу все виноваты.

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      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA 15 часов назад

      Атаку надо оценивать а не момент . После фола Кузяева . Атака не шла прямым путём . Было миллион передач и атака остановилась а потом добила момент . Не путайте. Не фанат кого-то . Но факт есть факт . Если бы Кузя забил то фол . Если бы момент сразу на гол Вышел то фол . А там момент сначала мяч уходил в угол а уже оттуда в центр .

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      Рейтинг: +454

      Filllllll 15 часов назад

      Конечно, судейство, жутко неоднозначно, но, если честно, Зенит был сильней. Хотя Спартак порадовал, игра была интересная, в кои-то веки, не было стыдно. Могли и выиграть, но результат на табло и по игре

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      Рейтинг: +1148

      Alex Flash > Filllllll 15 часов назад

      Возможно,если бы не клоун из теплой страны,ничью могли откатать.

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      Рейтинг: +454

      Filllllll > Alex Flash 15 часов назад

      Я думаю, когда научатся не пасовать назад( причем неважно, кто в воротах), тогда и результаты лучше будут. А клоуны у нас всегда были, это к менеджерам вопрос, где они этих талантов находят?

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