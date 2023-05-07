Дуглас Сантос прокомментировал слухи о переходе в «Барселону»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал интерес к себе со стороны «Барселоны».

«Пока не подписаны документы, ничего официального в таких новостях не бывает.

Что касается слухов про «Барселону», воспринимаю их совершенно спокойно. Ведь что‑то такое постоянно кружит рядом», – сказал бразилец.

Игрок в «Зените» с 2019 года.

С командой он выиграл 3 чемпионства подряд.

«Зенит» сегодня может оформить очередной титул.

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