Дуглас Сантос прокомментировал слухи о переходе в «Барселону»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал интерес к себе со стороны «Барселоны».
«Пока не подписаны документы, ничего официального в таких новостях не бывает.
Что касается слухов про «Барселону», воспринимаю их совершенно спокойно. Ведь что‑то такое постоянно кружит рядом», – сказал бразилец.
- Игрок в «Зените» с 2019 года.
- С командой он выиграл 3 чемпионства подряд.
- «Зенит» сегодня может оформить очередной титул.
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Источник: «Матч ТВ»