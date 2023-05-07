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    • Дуглас Сантос прокомментировал слухи о переходе в «Барселону»

    Дуглас Сантос прокомментировал слухи о переходе в «Барселону»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал интерес к себе со стороны «Барселоны».

    «Пока не подписаны документы, ничего официального в таких новостях не бывает.

    Что касается слухов про «Барселону», воспринимаю их совершенно спокойно. Ведь что‑то такое постоянно кружит рядом», – сказал бразилец.

    • Игрок в «Зените» с 2019 года.
    • С командой он выиграл 3 чемпионства подряд.
    • «Зенит» сегодня может оформить очередной титул.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.05.2023 09:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 7 мая, 12:02

      слухи не более

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6432

      Давид59 7 мая, 10:32

      Что-то мне не верится. Во-первых он перестал приглашаться даже в олимпийскую сборную. А во-вторых ему годиков немало.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4674

      fakeid > Давид59 7 мая, 11:44

      в олимпийскую берут до 23 лет. иногда, из-за коронавируса, до 24х.

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      Рейтинг: +1301

      Болотоход 7 мая, 10:18

      В Барселону какую? Эфиопскую? Людей не смеши.

      0
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