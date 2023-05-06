Байрамян связал поражение «Ростова» от «Факела» с отсутствием Карпина

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал поражение от «Факела» в 26-м туре РПЛ (0:2).

– По игре владели инициативой, но на табло 0:2. Что не получилось? Местами казалось, что разыгрываете хорошо, но не доводите до конца.

– Трудно сказать. Не хочется по горячим следам делать какой-то вывод. Мне показалось, что мы проиграли достаточно много борьбы. Я думаю, в первую очередь это связано с тем, что «Факел» сегодня больше хотел. Мы не должны были сегодня уступать в борьбе.

– Сегодня на скамейке отсутствовал Валерий Георгиевич Карпин? Это сказалось?

– Конечно, сказалось.

– В перерыве была связь?

– Наверное, через Виктора Онопко и Виталия Кафанова была связь, было передано, что нужно. Но пропущенный гол на 45-й минуте шокировал нас. У нас было много времени. Вроде старались, атаковали, суету наводили, но сегодня не получилось.

Карпин отсутствовал из-за дисквалификации.

«Ростов» завтра, 7 мая, может утратить шансы на чемпионство.

Команда остается на 2-м месте, но завтра может его упустить.

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