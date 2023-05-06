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  • Колосков объяснил, почему считает «Зенит» самым популярным клубом РПЛ

Колосков объяснил, почему считает «Зенит» самым популярным клубом РПЛ

6 мая 2023, 12:00
8

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил, какой клуб РПЛ считает самым популярным в лиге.

«Нет четких критериев популярности. Здесь дело вкуса. На сегодняшний день, наверное, самый популярный «Зенит».

Я так считаю, потому что они, во-первых, на первом месте. Во-вторых, у них футболисты высокого европейского уровня.

Такое количество игроков с такой квалификацией нет ни у одного другого клуба. К тому же посещаемость очень-очень большая», – объяснил Колосков.

  • «Зенит» близок к 5-му чемпионству подряд.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 11-очковым отрывом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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НикКин
1683365013
Прибавку к пенсии зарабатывает
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paracetamol
1683367418
Потому, что Зенит играет в футбол, а остальные это имитируют!
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Александр.Т.
1683372897
Да три мощнейших аргумента предоставил
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ААМ
1683379765
Он прав, а СПАМ даже многим своим болелам надоел постоянным нытьём
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волчарик
1683381401
Удивительно,но 3 здравомыслящих аргумента от бывшего чиновника.Но по правде большинство болельщиков за команду своего региона,остальное от лукавого.
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timon2401
1683384182
всё время думал что популярность клуба зависит от количества людей болеющих за этот клуб, а не от того какие футболисты в нем играют и уж тем более не от занимаемого места в турнирной таблице..
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Павелий
1683406151
Всем давно известно, как покупается посещаемость Зенита. Настоящих болельщиков на стадионе немного.
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