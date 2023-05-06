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    • Колосков объяснил, почему считает «Зенит» самым популярным клубом РПЛ

    Колосков объяснил, почему считает «Зенит» самым популярным клубом РПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил, какой клуб РПЛ считает самым популярным в лиге.

    «Нет четких критериев популярности. Здесь дело вкуса. На сегодняшний день, наверное, самый популярный «Зенит».

    Я так считаю, потому что они, во-первых, на первом месте. Во-вторых, у них футболисты высокого европейского уровня.

    Такое количество игроков с такой квалификацией нет ни у одного другого клуба. К тому же посещаемость очень-очень большая», – объяснил Колосков.

    • «Зенит» близок к 5-му чемпионству подряд.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 11-очковым отрывом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2023 12:00
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    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5937

      Павелий 6 мая, 23:49

      Всем давно известно, как покупается посещаемость Зенита. Настоящих болельщиков на стадионе немного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      timon2401 6 мая, 17:43

      всё время думал что популярность клуба зависит от количества людей болеющих за этот клуб, а не от того какие футболисты в нем играют и уж тем более не от занимаемого места в турнирной таблице..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2802

      волчарик 6 мая, 16:56

      Удивительно,но 3 здравомыслящих аргумента от бывшего чиновника.Но по правде большинство болельщиков за команду своего региона,остальное от лукавого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5536

      ААМ 6 мая, 16:29

      Он прав, а СПАМ даже многим своим болелам надоел постоянным нытьём

      4
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      ...
      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > Persona_non_Grata 6 мая, 18:27

      Ваши своими постоянными высерами и идиотскими комментами достали уже весь сайт !!! (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 6 мая, 14:34

      Да три мощнейших аргумента предоставил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18381

      paracetamol 6 мая, 13:03

      Потому, что Зенит играет в футбол, а остальные это имитируют!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      НикКин 6 мая, 12:23

      Прибавку к пенсии зарабатывает

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4673

      fakeid > НикКин 6 мая, 12:41

      какую прибавку, ему помирать скоро, 81 год уже. до чего же дауны в тарасофке водятся, в который раз убеждаюсь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +434

      НикКин > fakeid 6 мая, 14:15

      Слушай все могу понять но не надо меня к мясу спартаковскому приписывать я это клуб не навижу так же как и ваш зенит ****

      0
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      ...
      Рейтинг: +4673

      fakeid > НикКин 6 мая, 16:22

      ну окей)

      1
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      Рейтинг: +4673

      fakeid 6 мая, 12:12

      внимание! на северо-востоке от москвы (в тарасофке) зафиксировано возгорание!

      телефон пожарной части №88, ответственной за этот район:
      +7 (498) 500-13-74

      не благодарите!

      3
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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 > fakeid 6 мая, 12:46

      Ну ты дэбилка, плять она есть плять помойная глупышка ты моя , из тебя раньше простото помоями воняло, а сейчас помой с говном, помойся чесотка, к ****..ам на случку, столько выходных , что тебя всю имочалят

      1
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      ...
      Рейтинг: +4673

      fakeid > fakeid 6 мая, 16:18

      ипать, у тебя горит! срочно звони по телефону, указанному выше! и завтра не пропадай, когда зенит надерёт спартаг! а то я тебя знаю: снова закроешься в своём бачке и захлопнешь крышку! и 3 дня вылезать из него не будешь! гы-гы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 > fakeid 6 мая, 16:27

      Умница моя, я понял что ты уже у помойки побывала и тебя там дрючили бом...жатники, ну ты сейчас покрути чуть своей попой грязной, а потом опять туда к помойке,продолжай отсасывать ведь ты без этого не всилах жить, а завтра будет день которого ты ждешь тебя будут иметь очень многие Бом....жи

      0
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      ...
      Рейтинг: +4673

      fakeid > Suvorov51 6 мая, 16:34

      у тебя хоть раз тематика сменится? я уже, честно, устал читать твои однотипные комментарии. про помойку, дрючили и так далее. вроде, ты взрослый человек - но настолько тупой, что я даже скриню твои тупые комменты.

      гы-гы. ГЫ-ГЫ!

      1
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      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > Suvorov51 6 мая, 16:44

      Прикинь, человеку делать не*уя - поискал номер пожарной части, узнал номер телефона и всё для того, что бы очередную куйню написать !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2802

      волчарик > Persona_non_Grata 6 мая, 16:59

      Ха ха,один поискал другой проверил?

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      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > волчарик 6 мая, 18:15

      Делать мне больше нечего, как проверять ...

      0
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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 > Persona_non_Grata 6 мая, 20:08

      Ну я же говорю, это больная на всю голову болельщица питерской помойки, она порой может одно и тоже писать и говорить неделями

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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 > fakeid 6 мая, 20:12

      Ну что делать если ты в юном возрасте прилипла к помойке, тебя там дрючат, а ты и рада прословлять питерскую помойку, хотя ума у тебя не было, а теперь ты несешь екакую то пургу про питерскую помойку, что это команда, чучело отдыхай

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