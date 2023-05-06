Колосков объяснил, почему считает «Зенит» самым популярным клубом РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил, какой клуб РПЛ считает самым популярным в лиге.

«Нет четких критериев популярности. Здесь дело вкуса. На сегодняшний день, наверное, самый популярный «Зенит».

Я так считаю, потому что они, во-первых, на первом месте. Во-вторых, у них футболисты высокого европейского уровня.

Такое количество игроков с такой квалификацией нет ни у одного другого клуба. К тому же посещаемость очень-очень большая», – объяснил Колосков.

«Зенит» близок к 5-му чемпионству подряд.

Петербуржцы лидируют в РПЛ с 11-очковым отрывом.

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