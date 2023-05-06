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    • Судья Мешков прокомментировал свою травму: его сняли с матча «Ростов» – «Факел»

    Судья Мешков прокомментировал свою травму: его сняли с матча «Ростов» – «Факел»

    Арбитр Виталий Мешков объяснил, почему отменилось его назначение на игру 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Факелом».

    «Я почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в первом тайме матча 24-го тура «Зенит» – «Динамо», но смог доработать ту игру до конца.

    После этого мне предоставили небольшой отдых и в 25-м туре я работал только на ВАР. Планировал вернуться в этом туре, но во вторник на тренировке вновь почувствовал дискомфорт.

    Наступает развязка сезона и все судьи должны быть максимально готовы, в том числе и физически. Надеюсь, что эта пауза позволит окончательно восстановиться и вернуться к решающим играм чемпионата», – сказал Мешков.

    • «Ростов» примет «Факел» сегодня в 19:00 мск.
    • Результат этого матча влияет на потенциальное досрочное чемпионство «Зенита».
    • Мешкова заменил Евгений Кукуляк.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2023 09:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 6 мая, 17:38

      что то намЯкивается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18381

      paracetamol 6 мая, 10:38

      РФС надо спердяк выручать, да и Факел тоже. Интересное будет судейство!

      0
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 6 мая, 10:18

      Хряки с помощью флэшмоба собрали в интернете денег на Кукуляка, но тут же сами у себя их украли. Позор

      0
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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 6 мая, 10:14

      Скорее всего ПРОМКВАС заменил судью, ведь помойка питерская будет болеть за Факел, но Ростов все равно выиграет у Факела, ведь там сильнейший тренер нашего чемпионата, правда жаль что Факел может вылитеть, но что делать судьба

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      Рейтинг: +4673

      fakeid 6 мая, 09:59

      ага, да, так мы и поверили в то, что тебе хряки не проплатили. позор!

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > fakeid 6 мая, 10:15

      самому то не смешно?)

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