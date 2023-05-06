Судья Мешков прокомментировал свою травму: его сняли с матча «Ростов» – «Факел»

Арбитр Виталий Мешков объяснил, почему отменилось его назначение на игру 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Факелом».
«Я почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в первом тайме матча 24-го тура «Зенит» – «Динамо», но смог доработать ту игру до конца.
После этого мне предоставили небольшой отдых и в 25-м туре я работал только на ВАР. Планировал вернуться в этом туре, но во вторник на тренировке вновь почувствовал дискомфорт.
Наступает развязка сезона и все судьи должны быть максимально готовы, в том числе и физически. Надеюсь, что эта пауза позволит окончательно восстановиться и вернуться к решающим играм чемпионата», – сказал Мешков.
- «Ростов» примет «Факел» сегодня в 19:00 мск.
- Результат этого матча влияет на потенциальное досрочное чемпионство «Зенита».
- Мешкова заменил Евгений Кукуляк.
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Источник: «Спорт-Экспресс»