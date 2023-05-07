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    Евсеев ответил, кто более сильный тренер – он или Карпин

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев после матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) сравнил себя с коллегой из ростовского клуба Валерием Карпиным.

    – Кто сильнее как тренер – вы или Карпин?

    – Конечно, он. Давайте заканчивайте такие вопросы. Вы хотите какие-то такие сравнения некорректные.

    • Это был дебютный матч Евсеева в «Факеле».
    • Он пришел в начале недели из «Шинника».
    • «Факел» идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.05.2023 10:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      8-

      1
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 7 мая, 12:15

      После таких слов, Вадик и Пудель кореша навеки

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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! > jek718875 19 часов назад

      кореша вам петухам сегодня присунут по полной

      0
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      Рейтинг: +197

      Бригадный 7 мая, 11:56

      Вадик скромничает. Дело в том, что Вадик пока не рулил ни одной из крепких команд. Всё - или стартапы типа Факела, или беспросветные аутсайдеры типа Уфы с Шинником. А Пудель работал с такими весьма крепкими командами, как Ростов и Спартак. Причем, в бытность тренером команды пердива Пудель банально обосрался.

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      Рейтинг: +128

      witalik > Бригадный 23 часа назад

      Ну с Армавиром трудно было не обосраться. Местные армяне с бабками подвели. Всё-таки из Армавира в Хабаровск и Владивосток футболистов возить, это вам не фрукты гонять...

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      Рейтинг: +5991

      ySS 7 мая, 11:42

      Вадик - мужик!

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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 > ySS 22 часа назад

      ..., а мужик ребенка не обидит.

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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 > 18 часов назад

      Чушок суходрищенский, я твой рот контузил!

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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 7 мая, 11:39

      скромняжка

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      Рейтинг: +18216

      NewLife 7 мая, 11:17

      Правильный ответ провокаторам из помойного РБ Спорта должен быть: идите нах.

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