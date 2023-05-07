Евсеев ответил, кто более сильный тренер – он или Карпин

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев после матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) сравнил себя с коллегой из ростовского клуба Валерием Карпиным.

– Кто сильнее как тренер – вы или Карпин?

– Конечно, он. Давайте заканчивайте такие вопросы. Вы хотите какие-то такие сравнения некорректные.

Это был дебютный матч Евсеева в «Факеле».

Он пришел в начале недели из «Шинника».

«Факел» идет в зоне переходных матчей.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением