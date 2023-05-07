Евсеев ответил, кто более сильный тренер – он или Карпин

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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев после матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) сравнил себя с коллегой из ростовского клуба Валерием Карпиным.
– Кто сильнее как тренер – вы или Карпин?
– Конечно, он. Давайте заканчивайте такие вопросы. Вы хотите какие-то такие сравнения некорректные.
- Это был дебютный матч Евсеева в «Факеле».
- Он пришел в начале недели из «Шинника».
- «Факел» идет в зоне переходных матчей.
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