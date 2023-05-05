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    • Губернатор Самарской области призвал РФС принять принципиальное решение по судье Галимову

    Губернатор Самарской области призвал РФС принять принципиальное решение по судье Галимову

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал судейство в матче «Крыльев Советов» и «Пари НН».

    – В предыдущем матче «Крылья» полностью переиграли «Пари НН», но исход матча решили судейские ошибки. Разочарованы этим поражением?

    – «Крылья» переиграли «Нижний Новгород» по всем статьям, на голову были выше соперника. Но победу упустили, очки не добыли. И так не в первый раз.

    По судейству в Нижнем я уже высказывался, но уверен: когда ты на голову выше соперника, если даже ты считаешь, что все судьи против тебя, ты обязан выигрывать.

    – Экспертно-судейская комиссия официально признала, что главный судья матча Роман Галимов допустил три ошибки, которые, очевидно, повлияли на исход матча. Верите, что дальше дело не спустят на тормозах?

    – Эксперты высказываются, что с большой долей вероятности можно предположить, что в допущенных ошибках была заинтересованность.

    В прошлом сезоне, когда случилось судейское безобразие в матче нашей команды с «Химками», Ашот Хачатурянц проявил принципиальность, довел дело до конца. Тогда была надежда, что порядок будет наведен.

    С уходом Хачатурянца, по всей видимости, эта работа была приостановлена. И все, вероятно, возвращается на круги своя.

    Дальнейшие решения по Галимову – это лакмусовая бумажка для РФС, нынешнего руководителя судейского комитета.

    То, как они себя поведут сейчас, как будут дальше разбираться, многое покажет не только «Крыльям», но и другим клубам, болельщикам – все останется как было, или чистка судейских рядов будет продолжена.

    Если принципиальных решений не будет, как в прошлый раз, значит, грязная игра в российском футболе продолжится.

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    Источник: Metaratings

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    05.05.2023 15:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +532

      lipatov32 5 мая, 18:50

      Судье надо зигу наколоть на плече! И будет всё в порядке!))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +554

      eugen-han 5 мая, 17:08

      Помню-помню тот скандал. Хачатурянц - молодец, разобрался тогда чётко и Матюнин даже не посмел дальше угорз пойти на дальнейшее расследование.
      Но, увы, этим и ограничились, а надо бы продолжить действовать в том же ключе.

      1
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      Рейтинг: +36

      Пингвины Антарктиды 5 мая, 17:01

      Есть очень простое средство судейскому корпусу РФС доказать свою квалификацию и непричастность к договорнякам: добровольно пройти тест на полиграфе например

      0
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      Рейтинг: +554

      eugen-han > Пингвины Антарктиды 5 мая, 17:21

      Полиграф - это психологическая уловка и не более того. По сути это такой же инструмент в руках человека(психолога), как и шариковая ручка, которой можно написать тот или иной отчёт на пример.

      0
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      Рейтинг: +36

      Пингвины Антарктиды > eugen-han 5 мая, 17:54

      Всё же кто-то попадётся, если есть факты договорняков

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      Рейтинг: +885

      rac531 > Пингвины Антарктиды 5 мая, 19:00

      Я проходил тест на полиграфе)
      Ради интереса пару раз задерживал дыхание и проверяющие потом именно эти места отмечали и задавали дополнительно задавали вопросы)))

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      Рейтинг: +36

      Пингвины Антарктиды > rac531 5 мая, 21:07

      Значит, работает!)

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      Рейтинг: +885

      rac531 > Пингвины Антарктиды 6 мая, 13:39

      Работает так, как я захочу)))

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      Рейтинг: +36

      Пингвины Антарктиды > rac531 6 мая, 19:00

      Еу как акция устрашения коррупционеров в РЫС пригодится

      1
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