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  • Губернатор Самарской области призвал РФС принять принципиальное решение по судье Галимову

Губернатор Самарской области призвал РФС принять принципиальное решение по судье Галимову

5 мая 2023, 15:59
7

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал судейство в матче «Крыльев Советов» и «Пари НН».

– В предыдущем матче «Крылья» полностью переиграли «Пари НН», но исход матча решили судейские ошибки. Разочарованы этим поражением?

– «Крылья» переиграли «Нижний Новгород» по всем статьям, на голову были выше соперника. Но победу упустили, очки не добыли. И так не в первый раз.

По судейству в Нижнем я уже высказывался, но уверен: когда ты на голову выше соперника, если даже ты считаешь, что все судьи против тебя, ты обязан выигрывать.

– Экспертно-судейская комиссия официально признала, что главный судья матча Роман Галимов допустил три ошибки, которые, очевидно, повлияли на исход матча. Верите, что дальше дело не спустят на тормозах?

– Эксперты высказываются, что с большой долей вероятности можно предположить, что в допущенных ошибках была заинтересованность.

В прошлом сезоне, когда случилось судейское безобразие в матче нашей команды с «Химками», Ашот Хачатурянц проявил принципиальность, довел дело до конца. Тогда была надежда, что порядок будет наведен.

С уходом Хачатурянца, по всей видимости, эта работа была приостановлена. И все, вероятно, возвращается на круги своя.

Дальнейшие решения по Галимову – это лакмусовая бумажка для РФС, нынешнего руководителя судейского комитета.

То, как они себя поведут сейчас, как будут дальше разбираться, многое покажет не только «Крыльям», но и другим клубам, болельщикам – все останется как было, или чистка судейских рядов будет продолжена.

Если принципиальных решений не будет, как в прошлый раз, значит, грязная игра в российском футболе продолжится.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Урал Нижний Новгород Крылья Советов
Комментарии (7)
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Пингвины Антарктиды
1683295282
Есть очень простое средство судейскому корпусу РФС доказать свою квалификацию и непричастность к договорнякам: добровольно пройти тест на полиграфе например
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eugen-han
1683295704
Помню-помню тот скандал. Хачатурянц - молодец, разобрался тогда чётко и Матюнин даже не посмел дальше угорз пойти на дальнейшее расследование. Но, увы, этим и ограничились, а надо бы продолжить действовать в том же ключе.
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lipatov32
1683301829
Судье надо зигу наколоть на плече! И будет всё в порядке!))))
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