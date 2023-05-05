Губернатор Самарской области призвал РФС принять принципиальное решение по судье Галимову

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал судейство в матче «Крыльев Советов» и «Пари НН».

Нижегородцы победили со счетом 2:1.

Игру обслуживал судья Роман Галимов.

ЭСК признала 3 ошибки в пользу «Пари НН».

– В предыдущем матче «Крылья» полностью переиграли «Пари НН», но исход матча решили судейские ошибки. Разочарованы этим поражением?

– «Крылья» переиграли «Нижний Новгород» по всем статьям, на голову были выше соперника. Но победу упустили, очки не добыли. И так не в первый раз.

По судейству в Нижнем я уже высказывался, но уверен: когда ты на голову выше соперника, если даже ты считаешь, что все судьи против тебя, ты обязан выигрывать.

– Экспертно-судейская комиссия официально признала, что главный судья матча Роман Галимов допустил три ошибки, которые, очевидно, повлияли на исход матча. Верите, что дальше дело не спустят на тормозах?

– Эксперты высказываются, что с большой долей вероятности можно предположить, что в допущенных ошибках была заинтересованность.

В прошлом сезоне, когда случилось судейское безобразие в матче нашей команды с «Химками», Ашот Хачатурянц проявил принципиальность, довел дело до конца. Тогда была надежда, что порядок будет наведен.

С уходом Хачатурянца, по всей видимости, эта работа была приостановлена. И все, вероятно, возвращается на круги своя.

Дальнейшие решения по Галимову – это лакмусовая бумажка для РФС, нынешнего руководителя судейского комитета.

То, как они себя поведут сейчас, как будут дальше разбираться, многое покажет не только «Крыльям», но и другим клубам, болельщикам – все останется как было, или чистка судейских рядов будет продолжена.

Если принципиальных решений не будет, как в прошлый раз, значит, грязная игра в российском футболе продолжится.

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