АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (0:1), пропустив на 99-й минуте с пенальти

Данный МЮ совсем без волевой. Если игра не пошла, более менее быстро не забили, без удачи выиграть не могут. Лысый пока с этим поделать ничего не может. "Виновника" всех бед якобы выявили и выгнали..., а за собой не усмотрели! Так кто ложает-то теперь?
«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Брайтону» со счетом 0:1 в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.
Единственный гол на 90+9-й минуте забил Алексис Мак Аллистер – он реализовал пенальти.
«МЮ» имел возможность обойти «Ньюкасл» и попасть в топ-3 Премьер-лиги, но не воспользовался ею.
«Брайтон» опередил «Астон Виллу» и «Тоттенхэм», поднявшись с восьмого на шестое место в таблице чемпионата.
Англия. АПЛ. 28-й тур
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Мак Аллистер (с пенальти), 90+9.
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