АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (0:1), пропустив на 99-й минуте с пенальти

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Брайтону» со счетом 0:1 в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

Единственный гол на 90+9-й минуте забил Алексис Мак Аллистер – он реализовал пенальти.

«МЮ» имел возможность обойти «Ньюкасл» и попасть в топ-3 Премьер-лиги, но не воспользовался ею.

«Брайтон» опередил «Астон Виллу» и «Тоттенхэм», поднявшись с восьмого на шестое место в таблице чемпионата.

Англия. АПЛ. 28-й тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Мак Аллистер (с пенальти), 90+9.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением