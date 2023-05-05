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    • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (0:1), пропустив на 99-й минуте с пенальти

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (0:1), пропустив на 99-й минуте с пенальти

    «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Брайтону» со счетом 0:1 в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

    Единственный гол на 90+9-й минуте забил Алексис Мак Аллистер – он реализовал пенальти.

    «МЮ» имел возможность обойти «Ньюкасл» и попасть в топ-3 Премьер-лиги, но не воспользовался ею.

    «Брайтон» опередил «Астон Виллу» и «Тоттенхэм», поднявшись с восьмого на шестое место в таблице чемпионата.

    Англия. АПЛ. 28-й тур

    Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0

    Гол: Мак Аллистер (с пенальти), 90+9.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2046

      DMитрий 3 часа назад

      Данный МЮ совсем без волевой. Если игра не пошла, более менее быстро не забили, без удачи выиграть не могут. Лысый пока с этим поделать ничего не может. "Виновника" всех бед якобы выявили и выгнали..., а за собой не усмотрели! Так кто ложает-то теперь?

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      Рейтинг: +1148

      Alex Flash 3 часа назад

      Хагу до Сэра ой как далеко

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