Карпин и футболисты «Ростова» встретились с главой российского судейства

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев провел встречу с тренерским штабом и игроками «Ростова» на клубной базе.

Он ответил на вопросы, связанные с работой арбитров, дал пояснения по трактовкам правил и отметил имеющиеся в судейском корпусе проблемы.

Стороны встретились в рамках обязательного семинара по правилам игры для клубов перед прохождением процедуры лицензирования на сезон-2023/24.

«Ростов» идет на 2-м месте в РПЛ после 25 туров.

Тренер ростовчан Валерий Карпин критиковал судейство после ничьей со «Спартаком» (1:1) в прошлое воскресенье.

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