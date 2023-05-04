Карпин и футболисты «Ростова» встретились с главой российского судейства

Это надо делать ДО (как хряки), а не ПОСЛЕ
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев провел встречу с тренерским штабом и игроками «Ростова» на клубной базе.
Он ответил на вопросы, связанные с работой арбитров, дал пояснения по трактовкам правил и отметил имеющиеся в судейском корпусе проблемы.
Стороны встретились в рамках обязательного семинара по правилам игры для клубов перед прохождением процедуры лицензирования на сезон-2023/24.
- «Ростов» идет на 2-м месте в РПЛ после 25 туров.
- Тренер ростовчан Валерий Карпин критиковал судейство после ничьей со «Спартаком» (1:1) в прошлое воскресенье.
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