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    • Карпин и футболисты «Ростова» встретились с главой российского судейства

    Карпин и футболисты «Ростова» встретились с главой российского судейства

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев провел встречу с тренерским штабом и игроками «Ростова» на клубной базе.

    Он ответил на вопросы, связанные с работой арбитров, дал пояснения по трактовкам правил и отметил имеющиеся в судейском корпусе проблемы.

    Стороны встретились в рамках обязательного семинара по правилам игры для клубов перед прохождением процедуры лицензирования на сезон-2023/24.

    • «Ростов» идет на 2-м месте в РПЛ после 25 туров.
    • Тренер ростовчан Валерий Карпин критиковал судейство после ничьей со «Спартаком» (1:1) в прошлое воскресенье.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2023 21:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +744

      Янвapь 69 1 час назад

      Это надо делать ДО (как хряки), а не ПОСЛЕ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +412

      Боцман52 3 часа назад

      Теперь посмотрим, что будут говорить про Ростов после встречи с судьями. Про Спартак все уши прожжужали о такой же встрече.

      0
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      Рейтинг: +2823

      шахта Заполярная 4 часа назад

      Поди пенальти выпрашивали перед игрой с Факелом

      2
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