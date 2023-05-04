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    • «Барселона» готовится к возвращению Месси: список игроков, которых продадут и оставят

    «Барселона» готовится к возвращению Месси: список игроков, которых продадут и оставят

    «Барселоне» нужно сократить зарплатную ведомость на 205 миллионов евро, чтобы подписать нападающего Лионеля Месси.

    Ради возвращения 35-летнего аргентинца каталонский клуб будет вынужден продать ряд футболистов и сократить зарплаты. Портал AS представил список футболистов «Барселоны», на которых точно повлияет переход Месси.

    Команду покинут три футболиста:

    Трем игрокам сократят зарплату:

    Неприкасаемыми считаются лишь пять футболистов:

    Фото: JB Autissier/Global Look Press.

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    Источник: «Бомбардир»

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