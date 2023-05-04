«Барселона» готовится к возвращению Месси: список игроков, которых продадут и оставят

«Барселоне» нужно сократить зарплатную ведомость на 205 миллионов евро, чтобы подписать нападающего Лионеля Месси.
Ради возвращения 35-летнего аргентинца каталонский клуб будет вынужден продать ряд футболистов и сократить зарплаты. Портал AS представил список футболистов «Барселоны», на которых точно повлияет переход Месси.
Команду покинут три футболиста:
Трем игрокам сократят зарплату:
Неприкасаемыми считаются лишь пять футболистов:
- Рональд Араухо;
- Жюль Кунде;
- Гави;
- Педри;
- Роберт Левандовски.
Фото: JB Autissier/Global Look Press.
Источник: «Бомбардир»