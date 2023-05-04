«Барселона» готовится к возвращению Месси: список игроков, которых продадут и оставят

«Барселоне» нужно сократить зарплатную ведомость на 205 миллионов евро, чтобы подписать нападающего Лионеля Месси.

Ради возвращения 35-летнего аргентинца каталонский клуб будет вынужден продать ряд футболистов и сократить зарплаты. Портал AS представил список футболистов «Барселоны», на которых точно повлияет переход Месси.

Команду покинут три футболиста:

Трем игрокам сократят зарплату:

Неприкасаемыми считаются лишь пять футболистов:

Фото: JB Autissier/Global Look Press.