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  • «Факел» потребовал от РФС разъяснений в связи с заменой арбитра на матч с «Ростовом»

«Факел» потребовал от РФС разъяснений в связи с заменой арбитра на матч с «Ростовом»

4 мая 2023, 10:16
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«Факел» опубликовал заявление по поводу замены арбитра на матч 26-го тура РПЛ против «Ростова».

Сообщалось, что вместо травмированного Виталия Мешкова игру обслужит Евгений Кукуляк.

«Обращение к Главе департамента судейства Российского футбольного союза Павлу Каманцеву.

Уважаемый Павел Юрьевич! Просим Вас незамедлительно прокомментировать решение о замене главного арбитра на матче 26-го тура МИР РПЛ «Ростов» – «Факел».

На официальных ресурсах РФС появилась информация о замене в связи с рецидивом травмы судьи Виталия Мешкова. Просим рассказать широкой футбольной общественности о ходе восстановления данного арбитра и сроках реабилитации.

В случае необходимости футбольный клуб «Факел» готов оказать всю необходимую медицинскую помощь и организовать консультации с ведущими спортивными реабилитологами страны», – говорится в заявлении.

  • Матч «Ростов» – «Факел» может стать решающим в борьбе за чемпионство в РПЛ.
  • Если «Ростов» не победит «Факел», а «Зенит» обыграет «Спартак», то клуб из Петербурга станет чемпионом.
  • Встреча в Ростове-на-Дону состоится в субботу, 6 мая, в 19:00 мск.

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Источник: телеграм-канал «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел Ростов Мешков Виталий Кукуляк Евгений
Комментарии (2)
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Чехов на Садовой
1683191230
Смешно, Кукуляка враг Ростова. Дешовая закидушка граждане, или Питер подсказал?
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