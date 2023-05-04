Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Факел» потребовал от РФС разъяснений в связи с заменой арбитра на матч с «Ростовом»

    «Факел» потребовал от РФС разъяснений в связи с заменой арбитра на матч с «Ростовом»

    «Факел» опубликовал заявление по поводу замены арбитра на матч 26-го тура РПЛ против «Ростова».

    Сообщалось, что вместо травмированного Виталия Мешкова игру обслужит Евгений Кукуляк.

    «Обращение к Главе департамента судейства Российского футбольного союза Павлу Каманцеву.

    Уважаемый Павел Юрьевич! Просим Вас незамедлительно прокомментировать решение о замене главного арбитра на матче 26-го тура МИР РПЛ «Ростов» – «Факел».

    На официальных ресурсах РФС появилась информация о замене в связи с рецидивом травмы судьи Виталия Мешкова. Просим рассказать широкой футбольной общественности о ходе восстановления данного арбитра и сроках реабилитации.

    В случае необходимости футбольный клуб «Факел» готов оказать всю необходимую медицинскую помощь и организовать консультации с ведущими спортивными реабилитологами страны», – говорится в заявлении.

    • Матч «Ростов» – «Факел» может стать решающим в борьбе за чемпионство в РПЛ.
    • Если «Ростов» не победит «Факел», а «Зенит» обыграет «Спартак», то клуб из Петербурга станет чемпионом.
    • Встреча в Ростове-на-Дону состоится в субботу, 6 мая, в 19:00 мск.

    Новости по теме
    В «Ростове» отреагировали на замену главного арбитра в матче с «Факелом» 3
    В матче «Ростов» – «Факел» произошла замена главного арбитра 9
    Источник: телеграм-канал «Факела»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1046

      Чехов на Садовой 6 часов назад

      Смешно, Кукуляка враг Ростова. Дешовая закидушка граждане, или Питер подсказал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Barmaleushka 1 час назад

      "Кукуляка"- враг Ростова ? Это как ? И только Ростова ? Может он и к области "неровно дышит" ?
      А Питер (Пэн) тут не причём .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19672

      Cleaner 6 часов назад

      Валера Ростовский, главный тренер всея Руси попросил. Потому судью и заменили...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55769

      MaxRnD > Cleaner 5 часов назад

      Уж дома-то Валера в силах выиграть у Факела и самостоятельно, а вот остальных т.н. интересантов результата этой игры ты своим безмозглым ржанием явно компрометируешь

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 