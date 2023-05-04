«Факел» потребовал от РФС разъяснений в связи с заменой арбитра на матч с «Ростовом»

«Факел» опубликовал заявление по поводу замены арбитра на матч 26-го тура РПЛ против «Ростова».

Сообщалось, что вместо травмированного Виталия Мешкова игру обслужит Евгений Кукуляк.

«Обращение к Главе департамента судейства Российского футбольного союза Павлу Каманцеву.

Уважаемый Павел Юрьевич! Просим Вас незамедлительно прокомментировать решение о замене главного арбитра на матче 26-го тура МИР РПЛ «Ростов» – «Факел».

На официальных ресурсах РФС появилась информация о замене в связи с рецидивом травмы судьи Виталия Мешкова. Просим рассказать широкой футбольной общественности о ходе восстановления данного арбитра и сроках реабилитации.

В случае необходимости футбольный клуб «Факел» готов оказать всю необходимую медицинскую помощь и организовать консультации с ведущими спортивными реабилитологами страны», – говорится в заявлении.