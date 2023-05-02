В матче «Ростов» – «Факел» произошла замена главного арбитра

Ростов за уши тянут вверх с помощью пенальти, Мешков решил увильнуть от этого позорища, сказавшись больным.
РФС сообщил о замене главного арбитра матча 26-го тура РПЛ «Ростов» – «Факел».
«В связи с рецидивом травмы Виталия Мешкова в судейской бригаде матча произошла замена главного арбитра. Встречу будет судить Евгений Кукуляк«, – сообщает РФС.
- Матч «Ростов» – «Факел» может стать решающим в борьбе за чемпионство в РПЛ.
- Если «Ростов» не победит «Факел», а «Зенит» обыграет «Спартак», то клуб из Петербурга станет чемпионом.
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