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    • В матче «Ростов» – «Факел» произошла замена главного арбитра

    В матче «Ростов» – «Факел» произошла замена главного арбитра

    РФС сообщил о замене главного арбитра матча 26-го тура РПЛ «Ростов»«Факел».

    «В связи с рецидивом травмы Виталия Мешкова в судейской бригаде матча произошла замена главного арбитра. Встречу будет судить Евгений Кукуляк«, – сообщает РФС.

    • Матч «Ростов» – «Факел» может стать решающим в борьбе за чемпионство в РПЛ.
    • Если «Ростов» не победит «Факел», а «Зенит» обыграет «Спартак», то клуб из Петербурга станет чемпионом.

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    Источник: сайт РФС

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    02.05.2023 21:55
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +5874

      maygli 1 час назад

      Ростов за уши тянут вверх с помощью пенальти, Мешков решил увильнуть от этого позорища, сказавшись больным.

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      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька 21 час назад

      Опять хряки с судьями мутят, чтобы избежать позорища. Убрали Мешкова и щас зарядят Кукуляка, чтобы пару пеналей в ворота Факела влепил, а потом будут, заполошно визжа, обвинять колхозников в количестве пенальти

      0
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      Рейтинг: +5592

      neim 3 мая, 05:15

      Своевременная замена. Толковать можно хоть как, но чемпионский титул Зенита на кону, от этого ни куда не денешься ))).

      0
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      Рейтинг: +2306

      kvm 2 мая, 22:49

      У Мешкова порвался мешок для денег...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > kvm 2 мая, 23:01

      Неужели Мешков с мешком приперся, можно же на карточку было скинуть, вот же привычки старые подвели.

      2
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      Рейтинг: +1722

      ScarlettOgusania > шахта Заполярная 2 мая, 23:57

      Ростов Мешкову рублёвыми монетами насобирал мешок "отката")

      3
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      ...
      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > ScarlettOgusania 3 мая, 15:22

      Ясный пень, какой мешок такую тяжесть вынесет, вот один мешок порвался, другой сломался.

      1
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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata 2 мая, 22:08

      Видимо Мешков слишком много запросил !!! )))

      4
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      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch > AtticusFinch 2 мая, 22:13

      А Я прочитал новость и подумал замена во время матча))) подумал вот Ростов троллят))

      1
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