Мане в «Баварии» общается только с одним игроком, Садио ищут новый клуб

зря ушел, в ливерпуле был лучшим ИМХо, Лучше салаха. Срочно уходить в другой клуб, потому что в баварии явно уже все мосты сожжены
31 голд, не молод, но еще года 3 может играть хорошо я уверен.
Сейчас бы какому юве подсуетится им вот игроков такого плана ой как не хватает
а чувствую уйдет в псж, да даже барсе бы пригодился
Маловероятно, что Садио Мане останется в «Баварии» на следующий сезон. Ему ищут новый клуб.
После драки с одноклубником Лероем Сане от Мане отвернулась почти вся команда. Садио общается только с соотечественником Буной Сарром.
Игроки «Баварии» также обращают внимание на пробелы Мане в технике.
- Сенегалец может вернуться в АПЛ.
- Мане выступал в Англии за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 год.
- Его продали в «Баварию» за 32 миллиона евро.
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