Мане в «Баварии» общается только с одним игроком, Садио ищут новый клуб

Маловероятно, что Садио Мане останется в «Баварии» на следующий сезон. Ему ищут новый клуб.
После драки с одноклубником Лероем Сане от Мане отвернулась почти вся команда. Садио общается только с соотечественником Буной Сарром.
Игроки «Баварии» также обращают внимание на пробелы Мане в технике.
- Сенегалец может вернуться в АПЛ.
- Мане выступал в Англии за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 год.
- Его продали в «Баварию» за 32 миллиона евро.
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