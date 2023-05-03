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    • Мане в «Баварии» общается только с одним игроком, Садио ищут новый клуб

    Мане в «Баварии» общается только с одним игроком, Садио ищут новый клуб

    Маловероятно, что Садио Мане останется в «Баварии» на следующий сезон. Ему ищут новый клуб.

    После драки с одноклубником Лероем Сане от Мане отвернулась почти вся команда. Садио общается только с соотечественником Буной Сарром.

    Игроки «Баварии» также обращают внимание на пробелы Мане в технике.

    • Сенегалец может вернуться в АПЛ.
    • Мане выступал в Англии за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 год.
    • Его продали в «Баварию» за 32 миллиона евро.

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    Источник: Bild

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    03.05.2023 13:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12491

      DeStar 3 мая, 16:06

      зря ушел, в ливерпуле был лучшим ИМХо, Лучше салаха. Срочно уходить в другой клуб, потому что в баварии явно уже все мосты сожжены
      31 голд, не молод, но еще года 3 может играть хорошо я уверен.
      Сейчас бы какому юве подсуетится им вот игроков такого плана ой как не хватает
      а чувствую уйдет в псж, да даже барсе бы пригодился

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      Рейтинг: +101408

      zigbert 3 мая, 15:23

      "Была без радости любовь,
      Разлука будет без печали".

      2
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