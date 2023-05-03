Мане в «Баварии» общается только с одним игроком, Садио ищут новый клуб

Маловероятно, что Садио Мане останется в «Баварии» на следующий сезон. Ему ищут новый клуб.

После драки с одноклубником Лероем Сане от Мане отвернулась почти вся команда. Садио общается только с соотечественником Буной Сарром.

Игроки «Баварии» также обращают внимание на пробелы Мане в технике.

Сенегалец может вернуться в АПЛ.

Мане выступал в Англии за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 год.

Его продали в «Баварию» за 32 миллиона евро.

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