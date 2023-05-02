В «Ростове» отреагировали на замену главного арбитра в матче с «Факелом»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на замену главного арбитра в матче 26-го тура РПЛ с «Факелом».

«Я только от вас узнал о замене судьи. Не знаю, с чем это связано.

Слухи о связях Мешкова с Сухиной? Первый раз об этом слышу», – сказал Рыскин.

Изначально на игру был назначен Виталий Мешков.

Из-за рецидива травмы его заменил Евгений Кукуляк.

Матч «Ростов» – «Факел» может стать решающим в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Если «Ростов» не победит «Факел», а «Зенит» обыграет «Спартак», то клуб из Петербурга станет чемпионом.

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