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    • В «Ростове» отреагировали на замену главного арбитра в матче с «Факелом»

    В «Ростове» отреагировали на замену главного арбитра в матче с «Факелом»

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на замену главного арбитра в матче 26-го тура РПЛ с «Факелом».

    «Я только от вас узнал о замене судьи. Не знаю, с чем это связано.

    Слухи о связях Мешкова с Сухиной? Первый раз об этом слышу», – сказал Рыскин.

    • Изначально на игру был назначен Виталий Мешков.
    • Из-за рецидива травмы его заменил Евгений Кукуляк.
    • Матч «Ростов» – «Факел» может стать решающим в борьбе за чемпионство в РПЛ.
    • Если «Ростов» не победит «Факел», а «Зенит» обыграет «Спартак», то клуб из Петербурга станет чемпионом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2023 23:42
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +308

      bomilazdeshnii 3 мая, 10:42

      Давно уже интриги нет никакой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14557

      Алексей З 3 мая, 06:12

      Из пальца высасывают интригу. Ну не в этом туре , в следующем Питер станет чемпионом, что изменится ?
      Ах , главное в матче со Спартаком ?
      Это лишний раз подчёркивает ущербность питерского клуба и пиитет перед КБ.
      Вам бы помыться в бане , а вы всё пыжитесь , сопли пузырями надуваете.
      Смешно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2306

      kvm 3 мая, 00:34

      связь половая?

      0
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