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    • В «Карагюмрюке» рассказали об интересе нескольких клубов к Оздоеву

    В «Карагюмрюке» рассказали об интересе нескольких клубов к Оздоеву

    Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын заявил, что турецкий клуб заинтересован в продлении контракта с полузащитником Магомедом Оздоевым.

    «Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы продлить контракт с Оздоевым. У него еще один год по контракту.

    Знаю, что некоторые команды заинтересованы в его переходе. Европа? Не могу сказать ничего конкретного», – сказал Акын.

    • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 29 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2023 10:52
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