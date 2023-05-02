В «Карагюмрюке» рассказали об интересе нескольких клубов к Оздоеву

Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын заявил, что турецкий клуб заинтересован в продлении контракта с полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы продлить контракт с Оздоевым. У него еще один год по контракту.

Знаю, что некоторые команды заинтересованы в его переходе. Европа? Не могу сказать ничего конкретного», – сказал Акын.