В «Карагюмрюке» рассказали об интересе нескольких клубов к Оздоеву

Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын заявил, что турецкий клуб заинтересован в продлении контракта с полузащитником Магомедом Оздоевым.
«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы продлить контракт с Оздоевым. У него еще один год по контракту.
Знаю, что некоторые команды заинтересованы в его переходе. Европа? Не могу сказать ничего конкретного», – сказал Акын.
- В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.
- В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 29 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»