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    • Павлюченко назвал условие для ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

    Павлюченко назвал условие для ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

    Роман Павлюченко высказался о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

    «Если будут приезжать легионеры уровня Малкома, то пусть едут. А если дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит.

    Сильные иностранцы нужны. Посмотрите на АПЛ, там самый сильный чемпионат не из-за того, что там англичане играют, а потому что там иностранцы топовые.

    Если к нам будут такие ехать, то путь едут и в большом количестве», – заявил Павлюченко.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.05.2023 00:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2143

      jek718875 2 мая, 07:12

      Среди всех чемпионатов, РПЛ для меня приоритет,но звёзды не поедут, поедут дровосеки, бабло рубить

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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 05:35

      Отмениим санкции, потом будем "топать"

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