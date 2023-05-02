Павлюченко назвал условие для ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Роман Павлюченко высказался о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

«Если будут приезжать легионеры уровня Малкома, то пусть едут. А если дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит.

Сильные иностранцы нужны. Посмотрите на АПЛ, там самый сильный чемпионат не из-за того, что там англичане играют, а потому что там иностранцы топовые.

Если к нам будут такие ехать, то путь едут и в большом количестве», – заявил Павлюченко.