Павлюченко назвал условие для ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Роман Павлюченко высказался о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.
«Если будут приезжать легионеры уровня Малкома, то пусть едут. А если дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит.
Сильные иностранцы нужны. Посмотрите на АПЛ, там самый сильный чемпионат не из-за того, что там англичане играют, а потому что там иностранцы топовые.
Если к нам будут такие ехать, то путь едут и в большом количестве», – заявил Павлюченко.
- Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
Источник: «Р-Спорт»