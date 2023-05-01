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    • АПЛ. «Лестер» упустил победу над «Эвертоном» (2:2), но покинул зону вылета

    АПЛ. «Лестер» упустил победу над «Эвертоном» (2:2), но покинул зону вылета

    «Лестер» и «Эвертон» сыграли вничью в 34-м туре чемпионата Англии.

    Итоговый счет – 2:2. Голы забивали Джаглар Сеюнджу и Джейми Варди у хозяев поля, Доминик Калверт-Льюин и Алекс Ивоби – у гостей.

    «Лестер», набрав одно очко, поднялся с 18-го на 16-е место в таблице АПЛ. Команда покинула зону вылета благодаря дополнительным показателям.

    «Эвертон» остался на 19-й строчке, отставание от спасительной 17-й позиции – 1 балл.

    Англия. АПЛ. 34-й тур

    Лестер – Эвертон – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Калверт-Льюин (с пенальти), 15; 1:1 – Сеюнджу, 22; 2:1 – Варди, 33; 2:2 – Ивоби, 54.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.05.2023 23:59
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