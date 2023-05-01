Галактионов считает Дзюбу топовым футболистом по трем причинам

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о доверии к нападающему Артему Дзюбе.

«Мы изначально, когда подписали контракт, с ним проговорили. Думаю, для нас все было понятно изначально.

Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок. Мы со своей стороны: и коллектив, и ребята, всецело работаем вместе для достижения командного результата», – сказал Галактионов.