Галактионов считает Дзюбу топовым футболистом по трем причинам

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о доверии к нападающему Артему Дзюбе.
«Мы изначально, когда подписали контракт, с ним проговорили. Думаю, для нас все было понятно изначально.
Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок. Мы со своей стороны: и коллектив, и ребята, всецело работаем вместе для достижения командного результата», – сказал Галактионов.
- 34-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале.
- Форвард забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»