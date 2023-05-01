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    • Галактионов считает Дзюбу топовым футболистом по трем причинам

    Галактионов считает Дзюбу топовым футболистом по трем причинам

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о доверии к нападающему Артему Дзюбе.

    «Мы изначально, когда подписали контракт, с ним проговорили. Думаю, для нас все было понятно изначально.

    Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок. Мы со своей стороны: и коллектив, и ребята, всецело работаем вместе для достижения командного результата», – сказал Галактионов.

    • 34-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале.
    • Форвард забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2023 15:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9787

      САДЫЧОК 1 мая, 18:18

      Все помнят , как этот недотренер со средней командой хотел играть на бревно-да ничего не вышло !

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    • ...
      Рейтинг: +12218

      ВетеR 1 мая, 16:23

      а дзюба галактионова лучшим тренером)

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