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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Опубликована сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 25-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Зенита» (4), «Локомотива» (2), «Факела» (2), «Спартака» (1), «Оренбурга» (1) и «Сочи» (1).

    Вратарь: Илья Свинов («Факел»);

    Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алексис Дуарте («Спартак»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Максим Ненахов («Локомотив»);

    Полузащитники: Артур Юсупов («Сочи»), Далер Кузяев («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Малком («Зенит»);

    Нападающие: Артем Дзюба («Локомотив»), Георгий Гонгадзе («Факел»).

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    Источник: WhoScored

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    01.05.2023 12:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      trhrj54 1 мая, 13:24

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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь 1 мая, 13:14

      А где судья матча Ростов-СпартаГ?

      2
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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 мая, 13:47

      Судей нет в символической сборной, но если бы выбирали лучшего судью тура, то мог бы претендовать - ошибки были, но не много и не значительные !!!

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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > Persona_non_Grata 1 мая, 15:26

      Ты по армянскому радио смотрел.
      :)))

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      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 мая, 15:47

      Можешь скалиться дальше !(((

      0
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      Рейтинг: +366

      cska1948 > Persona_non_Grata 1 мая, 17:58

      Вашего дельфина ещё на 39-й минуте должны были удалить, а он на 94-й гол забивает. Это вы считаете незначительной ошибкой?

      0
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      Рейтинг: +11552

      "supermax" 1 мая, 12:43

      дуарте? ....я похоже что-то упустил в 25-ом туре

      3
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      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > "supermax" 1 мая, 13:47

      Как ни странно, но он действительно сыграл вполне на уровне ...

      1
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