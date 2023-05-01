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Опубликована сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

1 мая 2023, 12:36
3

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 25-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Зенита» (4), «Локомотива» (2), «Факела» (2), «Спартака» (1), «Оренбурга» (1) и «Сочи» (1).

Вратарь: Илья Свинов («Факел»);

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алексис Дуарте («Спартак»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Максим Ненахов («Локомотив»);

Полузащитники: Артур Юсупов («Сочи»), Далер Кузяев («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Малком («Зенит»);

Нападающие: Артем Дзюба («Локомотив»), Георгий Гонгадзе («Факел»).

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Источник: WhoScored
Россия. Премьер-лига Факел Локомотив Зенит Спартак Оренбург Сочи Дзюба Артем Юсупов Артур Кузяев Далер Дуглас Сантос Ненахов Максим Малком Гойкович Ренато Гонгадзе Георгий Свинов Илья Клаудиньо Дуарте Алексис
Комментарии (3)
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"supermax"
1682934220
дуарте? ....я похоже что-то упустил в 25-ом туре
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trhrj54
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