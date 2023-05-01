Опубликована сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

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Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 25-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Зенита» (4), «Локомотива» (2), «Факела» (2), «Спартака» (1), «Оренбурга» (1) и «Сочи» (1).
Вратарь: Илья Свинов («Факел»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алексис Дуарте («Спартак»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Максим Ненахов («Локомотив»);
Полузащитники: Артур Юсупов («Сочи»), Далер Кузяев («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Малком («Зенит»);
Нападающие: Артем Дзюба («Локомотив»), Георгий Гонгадзе («Факел»).