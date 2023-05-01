Директор «Ювентуса» сделал заявление о будущем Аллегри

Генеральный директор «Ювентуса» Франческо Кальво прояснил будущее главного тренера Массимилиано Аллегри.
«Наши цели на сезон – второе место в Серии А и выход в финал Лиги Европы.
Очевидно, что Аллегри сохранит свою должность. Он вернулся, подписав контракт на четыре года, и пока даже не на полпути в этом проекте», – сказал Кальво.
- «Ювентус» набрал 60 очков в 32 турах итальянского чемпионата.
- Команда занимает 3-е место в таблице Серии А, потеряв даже математические шансы на скудетто.
- Соперник туринцев по 1/2 финала ЛЕ – «Севилья» (11 и 18 мая).
Источник: Football Italia