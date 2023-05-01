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    Директор «Ювентуса» сделал заявление о будущем Аллегри

    Генеральный директор «Ювентуса» Франческо Кальво прояснил будущее главного тренера Массимилиано Аллегри.

    «Наши цели на сезон – второе место в Серии А и выход в финал Лиги Европы.

    Очевидно, что Аллегри сохранит свою должность. Он вернулся, подписав контракт на четыре года, и пока даже не на полпути в этом проекте», – сказал Кальво.

    • «Ювентус» набрал 60 очков в 32 турах итальянского чемпионата.
    • Команда занимает 3-е место в таблице Серии А, потеряв даже математические шансы на скудетто.
    • Соперник туринцев по 1/2 финала ЛЕ – «Севилья» (11 и 18 мая).

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    Источник: Football Italia

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    01.05.2023 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 2 мая, 10:38

      Ну вот и приехали. С Зиданом и бла-бла-бла.

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