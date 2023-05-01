Директор «Ювентуса» сделал заявление о будущем Аллегри

Генеральный директор «Ювентуса» Франческо Кальво прояснил будущее главного тренера Массимилиано Аллегри.

«Наши цели на сезон – второе место в Серии А и выход в финал Лиги Европы.

Очевидно, что Аллегри сохранит свою должность. Он вернулся, подписав контракт на четыре года, и пока даже не на полпути в этом проекте», – сказал Кальво.