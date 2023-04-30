Попов: «Захарян сдулся и льет девичьи слезы из-за срыва трансфера в «Челси»

Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов прокомментировал ситуацию в «Динамо».

«Динамо» некоторые матчи играет хорошо, как, например, с «Зенитом». С «Акроном» первый тайм смотрелись отлично, но не реализовали свои шансы. Им не хватает стабильности, это нормальная ситуация, просто надо больше тренироваться.

Индивидуально сильные футболисты у «Динамо» есть, Константин Тюкавин очень хорош. Смолов же разбрасывается по сторонам, еще в «Краснодаре» у него была эта проблема. Ему надо играть наконечника. Денис Макаров – самое слабое звено команды, все портит. Талантливый игрок, но у него с головой проблемы.

Арсен Захарян сдулся. С чем связано? Непонятно. Видимо, льет девичьи слезы из‑за сорвавшегося трансфера в «Челси». Но, а зачем, если надо доказывать и играть дальше?» – сказал Попов.