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  • Попов: «Захарян сдулся и льет девичьи слезы из-за срыва трансфера в «Челси»

Попов: «Захарян сдулся и льет девичьи слезы из-за срыва трансфера в «Челси»

30 апреля 2023, 14:19
4

Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов прокомментировал ситуацию в «Динамо».

«Динамо» некоторые матчи играет хорошо, как, например, с «Зенитом». С «Акроном» первый тайм смотрелись отлично, но не реализовали свои шансы. Им не хватает стабильности, это нормальная ситуация, просто надо больше тренироваться.

Индивидуально сильные футболисты у «Динамо» есть, Константин Тюкавин очень хорош. Смолов же разбрасывается по сторонам, еще в «Краснодаре» у него была эта проблема. Ему надо играть наконечника. Денис Макаров – самое слабое звено команды, все портит. Талантливый игрок, но у него с головой проблемы.

Арсен Захарян сдулся. С чем связано? Непонятно. Видимо, льет девичьи слезы из‑за сорвавшегося трансфера в «Челси». Но, а зачем, если надо доказывать и играть дальше?» – сказал Попов.

  • «Челси» не смог купить Захаряна летом из-за санкций.
  • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
  • Команде в апреле исполнилось 100 лет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Динамо Захарян Арсен
Комментарии (4)
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witalik
1682861244
Захаряну надо в Пари НН. Не Челси, конечно, но слёз мужики точно не льют: им на всё по.х... Мужики с чугунными яйцами и безмозглыми головами, цвет российского футбола...
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НикКин
1682862046
У нас больше половина футболистов РПЛ то играть не должны их потолок фнл или первая лига
Ответить
orlovcar
1682872859
А кто такой Попов?
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neim
1682885152
Кто еще не попиарился на фамилии Захаряна, занимайте очередь (((.
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