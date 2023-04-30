Мухин: «Я нарушил установку Федотова, когда забивал «Ахмату»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал свой гол «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ (3:1). Он забил в компенсированное время второго тайма.

«Наконец-то получилось забить. Ванька Обляков начал атаку очень хорошо, увидел Федю Чалова. Я увидел, что Феде нужна поддержка. При этом я знал, что мне Валентиныч сказал: нужно играть сзади. Но я все-таки решил помочь партнеру и подключился к атаке. Но там Федя – кудесник, все совершил, очень красиво все сделал. Мне оставалось только замкнуть», – сказал полузащитник.