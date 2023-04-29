Йоканович считает, что судья допустил ошибку в пользу «Факела» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович посетовал на судейскую ошибку в игре 25-го тура РПЛ против «Факела».
«Мы забили гол, но VAR принял решение отменить этот мяч. Я видел, что там не было касания, не было нарушения со стороны Захаряна.
К сожалению, происходит такое невезение. Мы хотели перевернуть игру, бросили свежих игроков, но очень сложно взламывать команду, сидящую низким блоком», – сказал Йоканович.
- Динамовцы проиграли дома со счетом 0:2.
- Матч обслуживал Артем Любимов.
- Вышеописанный эпизод произошел на 53-й минуте, когда «Динамо» уступало в один гол.
Источник: «Матч ТВ»