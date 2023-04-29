Йоканович считает, что судья допустил ошибку в пользу «Факела» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович посетовал на судейскую ошибку в игре 25-го тура РПЛ против «Факела».

«Мы забили гол, но VAR принял решение отменить этот мяч. Я видел, что там не было касания, не было нарушения со стороны Захаряна.

К сожалению, происходит такое невезение. Мы хотели перевернуть игру, бросили свежих игроков, но очень сложно взламывать команду, сидящую низким блоком», – сказал Йоканович.