Путин поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем

Кремль опубликовал поздравление президента России Владимира Путина, адресованное ЦСКА.

29 апреля 1923 года было создано общество ЦСКА.

ЦСКА расшифровывается как Центральный спортивный клуб Армии.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со 100-летним юбилеем легендарного ЦСКА.

Богатая история одного из самых титулованных спортивных клубов страны прочно связана со становлением и развитием отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения, с триумфами наших атлетов на престижных национальных и мировых первенствах, Олимпийских играх.

Сегодня мы чествуем «армейцев» всех поколений – тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу.

Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА – в числе признанных лидеров российского и мирового спорта.

В красивой, напряжeнной борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплочeнность, характер и волю, составляете достойную конкуренцию сильным соперникам в хоккее и баскетболе, лeгкой атлетике и фигурном катании, единоборствах и многих других видах спорта.

Ещe раз с праздником! От души желаю коллективу и ветеранам ЦСКА здоровья, успехов и удачи», – говорится в поздравлении Путина.