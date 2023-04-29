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Путин поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем

29 апреля 2023, 13:43

Кремль опубликовал поздравление президента России Владимира Путина, адресованное ЦСКА.

  • 29 апреля 1923 года было создано общество ЦСКА.
  • ЦСКА расшифровывается как Центральный спортивный клуб Армии.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со 100-летним юбилеем легендарного ЦСКА.

Богатая история одного из самых титулованных спортивных клубов страны прочно связана со становлением и развитием отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения, с триумфами наших атлетов на престижных национальных и мировых первенствах, Олимпийских играх.

Сегодня мы чествуем «армейцев» всех поколений – тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу.

Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА – в числе признанных лидеров российского и мирового спорта.

В красивой, напряжeнной борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплочeнность, характер и волю, составляете достойную конкуренцию сильным соперникам в хоккее и баскетболе, лeгкой атлетике и фигурном катании, единоборствах и многих других видах спорта.

Ещe раз с праздником! От души желаю коллективу и ветеранам ЦСКА здоровья, успехов и удачи», – говорится в поздравлении Путина.

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Источник: сайт Кремля
Россия. Премьер-лига ЦСКА Путин Владимир
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