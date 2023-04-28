Радимов назвал явного фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»

Владислав Радимов высказался о предстоящей игре 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

– Мне «Ростов» нравится в этом году – с молодыми мальчишками и русскими игроками команда здорово выглядит.

И если «Спартак» будет играть в обороне так же, как в последнем матче, то тут явные фавориты – ростовчане.

Да и вообще «Ростов» явный фаворит, учитывая то, как «Спартак» играет. Чудом обыграли «Краснодар», потому что «Краснодар» сам бросил играть...

– Валерий Карпин может пойти в Москве ва-банк или сыграет так же осторожно, как, например, с «Зенитом»?

– Я думаю, может и открыть футбол, потому что «Спартаку» не нравится, когда против него прессингуют. А «Ростов» это делать умеет.

Плюс «Ростов» физически выглядит на порядок сильнее, чем «Спартак». Если мы посмотрим, как Игнатов или Дуарте ходят назад пешком, то «Ростов» в этом плане выглядит гораздо симпатичнее...

– Значит ли это, что «Спартак» – наименее вероятный претендент на тройку?

- Я думаю, что вторым точно будет «Ростов» – они заслужили это в этом году, и качество их игры гораздо выше, чем у всех остальных.

– А армейцы?

– Армейцы сейчас выглядят неплохо, но у них были спады на протяжении всего чемпионата, а «Ростов» как раз прошел дистанцию почти без спадов.

– Фаворит в борьбе за третье место?

– «Спартаку» и ЦСКА еще играть между собой, в этом очном матче они и решат, кто будет третьим.