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  • Радимов назвал явного фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»

Радимов назвал явного фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»

28 апреля 2023, 18:50
5

Владислав Радимов высказался о предстоящей игре 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

– Мне «Ростов» нравится в этом году – с молодыми мальчишками и русскими игроками команда здорово выглядит.

И если «Спартак» будет играть в обороне так же, как в последнем матче, то тут явные фавориты – ростовчане.

Да и вообще «Ростов» явный фаворит, учитывая то, как «Спартак» играет. Чудом обыграли «Краснодар», потому что «Краснодар» сам бросил играть...

Валерий Карпин может пойти в Москве ва-банк или сыграет так же осторожно, как, например, с «Зенитом»?

– Я думаю, может и открыть футбол, потому что «Спартаку» не нравится, когда против него прессингуют. А «Ростов» это делать умеет.

Плюс «Ростов» физически выглядит на порядок сильнее, чем «Спартак». Если мы посмотрим, как Игнатов или Дуарте ходят назад пешком, то «Ростов» в этом плане выглядит гораздо симпатичнее...

– Значит ли это, что «Спартак» – наименее вероятный претендент на тройку?

- Я думаю, что вторым точно будет «Ростов» – они заслужили это в этом году, и качество их игры гораздо выше, чем у всех остальных.

– А армейцы?

– Армейцы сейчас выглядят неплохо, но у них были спады на протяжении всего чемпионата, а «Ростов» как раз прошел дистанцию почти без спадов.

– Фаворит в борьбе за третье место?

– «Спартаку» и ЦСКА еще играть между собой, в этом очном матче они и решат, кто будет третьим.

  • «Спартак» примет «Ростов» в субботу, 29 апреля.
  • Начало матча – в 19:30 мск.
  • Москвичи идут на 3-м месте в чемпионате, отставая от ростовчан на 1 очко.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Радимов Владислав
Комментарии (5)
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шахта Заполярная
1682698665
Как же эта радимова достала своей тупостью.
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Sany-116
1682699813
Всё правильно сказал.
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subbotaspartak
1682700311
Умный какооой... почему строем не ходит?
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derrik2000
1682700719
После. ПОСЛЕ матча лучше говорить. Я, например, не строю иллюзий, глядя на унылые передвижения игрочишек Спартака по полю в весеннем отрезке чемпионата. Но и Ростов в последнее время выглядит на поле да-а-а-алеко не так, как осенью. Хуже. Много хуже.
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