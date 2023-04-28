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    • Радимов назвал явного фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»

    Радимов назвал явного фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»

    Владислав Радимов высказался о предстоящей игре 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

    – Мне «Ростов» нравится в этом году – с молодыми мальчишками и русскими игроками команда здорово выглядит.

    И если «Спартак» будет играть в обороне так же, как в последнем матче, то тут явные фавориты – ростовчане.

    Да и вообще «Ростов» явный фаворит, учитывая то, как «Спартак» играет. Чудом обыграли «Краснодар», потому что «Краснодар» сам бросил играть...

    Валерий Карпин может пойти в Москве ва-банк или сыграет так же осторожно, как, например, с «Зенитом»?

    – Я думаю, может и открыть футбол, потому что «Спартаку» не нравится, когда против него прессингуют. А «Ростов» это делать умеет.

    Плюс «Ростов» физически выглядит на порядок сильнее, чем «Спартак». Если мы посмотрим, как Игнатов или Дуарте ходят назад пешком, то «Ростов» в этом плане выглядит гораздо симпатичнее...

    – Значит ли это, что «Спартак» – наименее вероятный претендент на тройку?

    - Я думаю, что вторым точно будет «Ростов» – они заслужили это в этом году, и качество их игры гораздо выше, чем у всех остальных.

    – А армейцы?

    – Армейцы сейчас выглядят неплохо, но у них были спады на протяжении всего чемпионата, а «Ростов» как раз прошел дистанцию почти без спадов.

    – Фаворит в борьбе за третье место?

    – «Спартаку» и ЦСКА еще играть между собой, в этом очном матче они и решат, кто будет третьим.

    • «Спартак» примет «Ростов» в субботу, 29 апреля.
    • Начало матча – в 19:30 мск.
    • Москвичи идут на 3-м месте в чемпионате, отставая от ростовчан на 1 очко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 28 минут назад

      После.
      ПОСЛЕ матча лучше говорить.
      Я, например, не строю иллюзий, глядя на унылые передвижения игрочишек Спартака по полю в весеннем отрезке чемпионата.
      Но и Ростов в последнее время выглядит на поле да-а-а-алеко не так, как осенью.
      Хуже. Много хуже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 35 минут назад

      Умный какооой... почему строем не ходит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2074

      ПалкоВводецъ (returned) 38 минут назад

      Если будет честное судейство, то Ростов наваляет хрякам. Вот только судейство обычно, когда играют ******, всегда на их стороне. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 43 минуты назад

      Всё правильно сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2784

      шахта Заполярная 1 час назад

      Как же эта радимова достала своей тупостью.

      3
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      Рейтинг: +1117

      Спартач80 1 час назад

      Буланов та ещё Ванга.

      4
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      Рейтинг: +1238

      Болотоход 1 час назад

      Эксперт еще тот! Как и аршавин с вовай быстровым. три клоуна.

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