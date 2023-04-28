Агент Оздоева рассказал, при каких условиях игрок может вернуться в РПЛ

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, ответил, возможно ли возвращение футболиста в Россию.

– Вы часто говорите, что Магомед готов вернуться в Россию. Но есть ли смысл после «Зенита» переходить в какой-то другой российский клуб? Особенно при нынешнем прогрессе футболиста.

– Это зависит от клуба и задач. Представим ситуацию, что какой-то клуб из России захочет бросить вызов «Зениту» и побороться за первое место.

Если у них есть возможности взять какую-то группу высококлассных футболистов и они начнут переговоры с акцентом на том, что, мол, мы готовы, это может быть интересно для любого потенциального новобранца.

Прервать гегемонию «Зенита» – это новый ракурс. Футболисты на горячее могут пойти.