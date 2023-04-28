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    • Агент Оздоева рассказал, при каких условиях игрок может вернуться в РПЛ

    Агент Оздоева рассказал, при каких условиях игрок может вернуться в РПЛ

    Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, ответил, возможно ли возвращение футболиста в Россию.

    – Вы часто говорите, что Магомед готов вернуться в Россию. Но есть ли смысл после «Зенита» переходить в какой-то другой российский клуб? Особенно при нынешнем прогрессе футболиста.

    Это зависит от клуба и задач. Представим ситуацию, что какой-то клуб из России захочет бросить вызов «Зениту» и побороться за первое место.

    Если у них есть возможности взять какую-то группу высококлассных футболистов и они начнут переговоры с акцентом на том, что, мол, мы готовы, это может быть интересно для любого потенциального новобранца.

    Прервать гегемонию «Зенита» – это новый ракурс. Футболисты на горячее могут пойти.

    • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
    • Его контракт с турецким клубом действует до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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