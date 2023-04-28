Кейн может перейти в «Челси», но при одном условии

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, возможно, сменит команду грядущим летом.

Руководство лондонского клуба не хочет отпускать 29-летнего футболиста, однако его контракт истекает в 2024 году, поэтому есть риск потерять нападающего бесплатно.

На Кейна претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Вероятность перехода игрока в другой клуб из Лондона невелика, однако ситуацию может изменить назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера «Челси».

Кейн хотел бы воссоединиться с аргентинским специалистом, который возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.