Кейн может перейти в «Челси», но при одном условии

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, возможно, сменит команду грядущим летом.
Руководство лондонского клуба не хочет отпускать 29-летнего футболиста, однако его контракт истекает в 2024 году, поэтому есть риск потерять нападающего бесплатно.
На Кейна претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Вероятность перехода игрока в другой клуб из Лондона невелика, однако ситуацию может изменить назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера «Челси».
Кейн хотел бы воссоединиться с аргентинским специалистом, который возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
Источник: Daily Mail