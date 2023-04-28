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    Кейн может перейти в «Челси», но при одном условии

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, возможно, сменит команду грядущим летом.

    Руководство лондонского клуба не хочет отпускать 29-летнего футболиста, однако его контракт истекает в 2024 году, поэтому есть риск потерять нападающего бесплатно.

    На Кейна претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Вероятность перехода игрока в другой клуб из Лондона невелика, однако ситуацию может изменить назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера «Челси».

    Кейн хотел бы воссоединиться с аргентинским специалистом, который возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +193

      Александр.Т. 4 часа назад

      Да по модели игры этих двух команд он не вписывается , так что не перейдет он в Челси или МЮ

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