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    • РФС намерен увеличить посещаемость матчей: названы желаемые показатели

    РФС намерен увеличить посещаемость матчей: названы желаемые показатели

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов озвучил задачу по поводу увеличения посещаемости матчей.

    «Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов.

    Первая задача – вернуться на показатели посещаемости 2018-2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру.

    Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости – «Зенит» и «Факел». Мы бы хотели, чтобы и они еще больше увеличили посещаемость, и все остальные.

    Я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей», – заявил Митрофанов.

    • Посещаемость игр резко упала в этом сезоне из-за введения Fan ID.
    • Сейчас ведется работа по упрощению системы идентификации болельщиков.
    • Также обсуждается возвращение пива на стадионы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3016

      Play 2 часа назад

      Фантазёр

      0
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      Рейтинг: +5011

      Питерский князь 3 часа назад

      Да как всегда, полон будет только 1 стадион.
      Стадион чемпиона!

      0
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      Рейтинг: +193

      Александр.Т. 4 часа назад

      Ой это надо де целый год возить школоту на стадион ))

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