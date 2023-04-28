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РФС намерен увеличить посещаемость матчей: названы желаемые показатели

28 апреля 2023, 14:49
2

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов озвучил задачу по поводу увеличения посещаемости матчей.

«Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов.

Первая задача – вернуться на показатели посещаемости 2018-2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру.

Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости – «Зенит» и «Факел». Мы бы хотели, чтобы и они еще больше увеличили посещаемость, и все остальные.

Я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей», – заявил Митрофанов.

  • Посещаемость игр резко упала в этом сезоне из-за введения Fan ID.
  • Сейчас ведется работа по упрощению системы идентификации болельщиков.
  • Также обсуждается возвращение пива на стадионы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Митрофанов Максим
Комментарии (2)
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Александр.Т.
1682687255
Ой это надо де целый год возить школоту на стадион ))
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1682691897
Фантазёр
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