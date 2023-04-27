Сборная самых дорогих игроков с контрактами, истекающими в 2023 году

Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов, чьи контракты истекают по окончании этого сезона.

Критерий попадания в команду – самая высокая рыночная стоимость среди игроков на позиции.

Вратарь: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», 15 млн евро);

Защитники: Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», 15 млн евро), Эван Н'Дика («Айнтрахт», 32 млн евро), Милан Шкриньяр («Интер», 60 млн евро), Алехандро Гримальдо («Бенфика», 25 млн евро);

Полузащитники: Адриан Рабьо («Ювентус», 30 млн евро), Даичи Камада («Айнтрахт», 30 млн евро), Юри Тилеманс («Лестер», 30 млн евро);

Нападающие: Маркус Тюрам («Боруссия» М, 32 млн евро), Карим Бензема («Реал», 35 млн евро), Лионель Месси («ПСЖ», 45 млн евро).