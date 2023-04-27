Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Сборная самых дорогих игроков с контрактами, истекающими в 2023 году

    Сборная самых дорогих игроков с контрактами, истекающими в 2023 году

    Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов, чьи контракты истекают по окончании этого сезона.

    Критерий попадания в команду – самая высокая рыночная стоимость среди игроков на позиции.

    Вратарь: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», 15 млн евро);

    Защитники: Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», 15 млн евро), Эван Н'Дика («Айнтрахт», 32 млн евро), Милан Шкриньяр («Интер», 60 млн евро), Алехандро Гримальдо («Бенфика», 25 млн евро);

    Полузащитники: Адриан Рабьо («Ювентус», 30 млн евро), Даичи Камада («Айнтрахт», 30 млн евро), Юри Тилеманс («Лестер», 30 млн евро);

    Нападающие: Маркус Тюрам («Боруссия» М, 32 млн евро), Карим Бензема («Реал», 35 млн евро), Лионель Месси («ПСЖ», 45 млн евро).

    Новости по теме
    Символическая сборная мира по версии читателей Marca 4
    «ПСЖ» планирует следующий сезон без Месси в составе 2
    Четыре игрока «Барселоны» против возвращения Месси 4
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 