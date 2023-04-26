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    • АПЛ. «Челси» проиграл дома «Брентфорду» (0:2), «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» (2:1)

    АПЛ. «Челси» проиграл дома «Брентфорду» (0:2), «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» (2:1)

    «Челси» в 33-м туре АПЛ уступил дома «Брентфорду». Решающим оказался автогол Сесара Аспиликуэты.

    У «Челси» восемь игр подряд без побед. «Брентфорд» прервал серию из шести встреч без побед.

    «Брентфорд» поднялся на девятое место. «Челси» остался 11-м.

    В другой встрече «Вест Хэм» дома проиграл «Ливерпулю».

    Англия. АПЛ. 33-й тур

    Челси – Брентфорд – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Аспиликуэты, 37 (в свои ворота); 0:2 – Мбеумо, 78.

    Вест Хэм – Ливерпуль – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Пакета, 12; 1:1 – Гакпо, 18; 1:2 – Матип, 67.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.04.2023 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1219

      Таврида 44 минуты назад

      Ща за Челси еще Арсенал залетит. Ландон - ис зе кэпитал оф лузерс.

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