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    РПЛ выбирает мяч на следующий сезон – есть два варианта

    Клубы РПЛ сейчас обсуждают, каким мячом играть в следующем сезоне. Есть два варианта: Demix и Nike.

    «Первое предложение – от компании, которая готова поставить параллельным импортом мячи Nikе. Каждый клуб получит около 150 мячей на сезон, цена вопроса – 30 миллионов рублей за сезон, при этом компания-партнер РПЛ готова оплатить расходы за счет нанесения своего лого на мяч.

    Второе предложение – от компании, которая готова поставить мячи Demix по долгосрочному контракту (на три года), при этом каждый клуб бесплатно получит около 350 мячей. Кроме того, планируется уникальный дизайн мяча с сезона-2024/25», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.

    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • Нынешний завершится 3 июня.
    • В таблице с отрывом лидирует «Зенит».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 19:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14465

      Skull_Boy 39 минут назад

      Вот он позор покупать трямки и хлам со Спортмастера, самый обосанный спортивный магазин

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