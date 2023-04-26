РПЛ выбирает мяч на следующий сезон – есть два варианта

Клубы РПЛ сейчас обсуждают, каким мячом играть в следующем сезоне. Есть два варианта: Demix и Nike.

«Первое предложение – от компании, которая готова поставить параллельным импортом мячи Nikе. Каждый клуб получит около 150 мячей на сезон, цена вопроса – 30 миллионов рублей за сезон, при этом компания-партнер РПЛ готова оплатить расходы за счет нанесения своего лого на мяч.

Второе предложение – от компании, которая готова поставить мячи Demix по долгосрочному контракту (на три года), при этом каждый клуб бесплатно получит около 350 мячей. Кроме того, планируется уникальный дизайн мяча с сезона-2024/25», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.