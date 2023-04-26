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  • Червиченко призвал клубы РПЛ бойкотировать матчи из-за судейства

Червиченко призвал клубы РПЛ бойкотировать матчи из-за судейства

26 апреля 2023, 19:09

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что из-за спорного судейства клубам РПЛ стоит бойкотировать игры.

– У меня две версии по поводу судейства, обе – вокруг руководителя судейского корпуса Павла Каманцева. Чтобы держать в узде хищников, нужен дрессировщик генеральского пошиба. Генерал в отставке силовых структур. Либо эта вся бригада исполняет, чтобы схарчить Каманцева, чтобы никто не мешал творить свои делишки, либо это эффект огурца, который начинают солить до состояния соленого огурца – и он становится, как все. Судейство несется к своему дну, и когда кажется, что его пробивают, снизу стучат.

Все от безнаказанности. Люди одного сообщества, только одни исполняют на поле, другие в кабинетах. Если бы была ответственность суровая – в случае серьезных повторяющихся ошибок человек навсегда изгоняется из сообщества – было бы иначе.

– Что делать?

– Тем командам, которые пострадали от судейства, не являться на игры следующего тура – пока определенный персонаж из мира судейства не будет убран навсегда. Кроме того, любое преступление оставляет финансовый след. Об этом говорят уже сто лет – ну проверьте вы соответствие доходов арбитрам их образу жизни и имуществу его и его близких. Пусть пошерстят доходы судей за последние пять лет, поинтересоваться доходами мамы, бабушки, жены… Но это никто не делает.

– Как оцените заявление гендиректора самарского клуба об отставке?

– Это не шантаж, а крик души. У него состав с рельс сошел, – он хочет обратить внимание на эту ситуацию. Если он считает, что так обратит внимание на беспредел – нормальная ситуация. Сейчас нам в течение пары дней объяснят и расскажут, что в матче в Самары и Нижнего все было правильно, а мы просто слепы.

Посмотрите, что делает «Спартак» – закатывает в начале одну-две истерики и потом получает комфортное судейство. А «Зенит» просто боятся трогать, как и тех, кто побогаче. Судейская структура наша сейчас ведет себя, как американцы в политике, – мы кладем на вас всех, делаем то, что хотим.

  • Каманцев возглавляет российское судейство с прошлого года.
  • По окончании сезона состоится его встреча с клубами.
  • За подготовку судей отвечают петербуржцы Николай Левников и Николай Иванов.

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