Сенсационное поражение «Реала», новый конфликт Роналду, Уткин ответил Собчак и другие новости

Примера. «Жирона» прибила «Реал» (4:2), Кастелланос оформил покер.

Экс-одноклубник Дзюбы рассказал, крал ли форвард кошелек Быстрова.

«Челси» согласовал контракт с новым главным тренером.

В «Спартаке» отреагировали на новость, что полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса.

Месси отказался меняться футболками с Баркли из «Ниццы»: у него была веская причина.

Нагельсман выдвинул два условия «Тоттенхэму».

Уткин жестко ответил Собчак: «Почему Савин уехал, а я остался? Ты сама и уехала, и не уехала сразу – попой ерзаешь».

«Бавария» поставила ультиматум Тухелю: тренера могут уволить уже в мае.

Соболев назвал игрока, которому тяжело в «Спартаке».

Новый конфликт Роналду: устроил перепалку с тренерами «Аль-Насра» в перерыве.