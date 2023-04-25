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    • Новый конфликт Роналду: устроил перепалку с тренерами «Аль-Насра» в перерыве

    Новый конфликт Роналду: устроил перепалку с тренерами «Аль-Насра» в перерыве

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду устроил перепалку с тренерским штабом клуба после первого тайма 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии с «Аль-Вехдой».

    Роналду высказывал недовольство в адрес тренеров, уходя в подтрибунное помещение в перерыве.

    Ранее «Аль-Наср» уволил Руди Гарсию с поста главного тренера. Одна из возможных причин – недовольство Роналду.

    • «Аль-Наср» вылетел из турнира, проиграв 0:1.
    • С 53-й минуты команда играла в большинстве.
    • Роналду перебрался в Саудовскую Аравию зимой после расторжения контракта с «МЮ».
    • Его сделали самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +212

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Да возвращайся ты уже в Спортинг. По#би там всем мозги с годик и финиш.. А может он и прав. У него высокая планка.

      0
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      Рейтинг: +2722

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Кристина-истеричка

      2
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      Рейтинг: +894

      3meeeD 1 час назад

      Можно карьеру завершать.он больше на..й никому не нужен будет.никто в здравом уме не подпишет такого возрастной за большие бабки,а он будет требовать.по этому эму нужно будет в строительный магазин,гвоздей купить для бутс

      3
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      Рейтинг: +122

      JIEGEHDA > 3meeeD 1 час назад

      Думаю многие начинают понимать почему Реал расстался с ним . Хотя подписание на его замену Азара тоже такая себе замена но тот факт , что клуб сделал себе имя и сильную рекламу это да реальность . Думаю летом ему скажут , пока братан наши пути не сошлись . Ни единого трофея в новом клубе . Аль Наср и так сражался за титул , как и сейчас но думаю не вывезут . Так что сравнение опять таки с тем же Месси, в ПСЖ ещё бы не брал титул Лиги 1 . Думаю уже глупо

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