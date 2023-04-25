Новый конфликт Роналду: устроил перепалку с тренерами «Аль-Насра» в перерыве

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду устроил перепалку с тренерским штабом клуба после первого тайма 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии с «Аль-Вехдой».

Роналду высказывал недовольство в адрес тренеров, уходя в подтрибунное помещение в перерыве.

Ранее «Аль-Наср» уволил Руди Гарсию с поста главного тренера. Одна из возможных причин – недовольство Роналду.