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    • ⚡️ Примера. «Жирона» прибила «Реал» (4:2), Кастелланос оформил покер

    ⚡️ Примера. «Жирона» прибила «Реал» (4:2), Кастелланос оформил покер

    «Жирона» победила «Реал» (4:2) в матче 31-го тура Примеры.

    Покер в составе хозяев оформил нападающий Валентин Кастелланос. На четыре мяча он потратил 62 минуты.

    Прервалась четырехматчевая победная серия «Реала».

    Отставание «Реала» от «Барселоны» в турнирной таблице Примеры увеличилось до 11 очков по итогам 31-го тура.

    Испания. Примера. 31-й тур

    Жирона – Реал – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кастелланос, 12; 2:0 – Кастелланос, 24; 2:1 – Винисиус, 34; 3:1 – Кастелланос, 46; 4:1 – Кастелланос, 62; 4:2 – Васкес, 85.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.04.2023 22:23
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101379

      zigbert 11 минут назад

      Для Реала нет сейчас другой задачи чем победа в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55693

      MaxRnD 16 часов назад

      Какое же лютое днище стояло в воротах Реала !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      JIEGEHDA > MaxRnD 6 часов назад

      Дно то факт но в этом матче из-за него из явных лишь один гол . Остальное привозы защитников . Кстати защита и полузащита была основная . Кроме атаки . И то там один Бензема был вне . Так что начинаем унижать Реал . Ведь так любят делать это с Барсой которая побеждает 1:0

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67965

      portero 16 часов назад

      Каталоны хорошо играют на своём поле с Реалом....
      Им энергия города помогает!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +732

      Янвapь 69 16 часов назад

      Позорники, комбижир, ска

      1
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