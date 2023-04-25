⚡️ Примера. «Жирона» прибила «Реал» (4:2), Кастелланос оформил покер

«Жирона» победила «Реал» (4:2) в матче 31-го тура Примеры.

Покер в составе хозяев оформил нападающий Валентин Кастелланос. На четыре мяча он потратил 62 минуты.

Прервалась четырехматчевая победная серия «Реала».

Отставание «Реала» от «Барселоны» в турнирной таблице Примеры увеличилось до 11 очков по итогам 31-го тура.

Испания. Примера. 31-й тур

Жирона – Реал – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Кастелланос, 12; 2:0 – Кастелланос, 24; 2:1 – Винисиус, 34; 3:1 – Кастелланос, 46; 4:1 – Кастелланос, 62; 4:2 – Васкес, 85.

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