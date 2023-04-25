Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов назвал лучшего игрока РПЛ: «Выкладывается на 100 процентов, чтобы уехать в Европу»

Орлов назвал лучшего игрока РПЛ: «Выкладывается на 100 процентов, чтобы уехать в Европу»

25 апреля 2023, 23:54
4

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника «Зенита» Малкома.

«В «Зените» Чистяков, Родригао, Ренан пока не отличаются быстрым мышлением, которым обладали Иванович и Ракицкий. Пока это не то.

У Караваева другая проблема. У него слишком высокая скорость, и он не всегда может с ней совладать – в отдельных эпизодах не может укротить мяч. Ему не хватает техники, мягкости работы с мячом. Но это же все закладывается на детско-юношеском уровне.

Вот у Малкома, Вендела и Клаудиньо таких пробелов в футбольном образовании нет. Они были технарями уже в 10 лет. Малком сделал результат в матче с «Динамо». Сейчас он лучший футболист нашего чемпионата.

Помню, как бразилец очень здорово играл в 2021 году перед олимпийским турниром. Сейчас, видимо, у него есть предложение или к нему имеется предметный интерес из серьезного европейского клуба. И он выкладывается на 100 процентов. Это его мотивация.

Разве плохо? Уедет ли он летом? Ну... Пока ничего не решено. Его личный выбор. Посмотрим. Но Малком же не скрывает, что хочет выступать в Лиге чемпионов», – сказал Орлов.

  • Малком с 18 голами – лидер гонки бомбардиров сезона РПЛ.
  • Бразилец в «Зените» с 2019 года.
  • Он самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).

Еще по теме:
Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию 1
Малком подписал контракт с новым клубом 1
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов 26
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Орлов Геннадий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
russkiisergei
1682457897
орлов это тот петух? который за зенит топил когда комментировал матчи?
Ответить
Spirit_78
1682462778
Если действительно хочет уехать - удерживать не надо. Другой вопрос, если клубы будут руки выкручивать по вопросу трансферной стоимости.
Ответить
Главные новости
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
1
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
14
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
7
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
4
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
11
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
16
Все новости
Все новости
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
11
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
16
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
18
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+