Орлов назвал лучшего игрока РПЛ: «Выкладывается на 100 процентов, чтобы уехать в Европу»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника «Зенита» Малкома.

«В «Зените» Чистяков, Родригао, Ренан пока не отличаются быстрым мышлением, которым обладали Иванович и Ракицкий. Пока это не то.

У Караваева другая проблема. У него слишком высокая скорость, и он не всегда может с ней совладать – в отдельных эпизодах не может укротить мяч. Ему не хватает техники, мягкости работы с мячом. Но это же все закладывается на детско-юношеском уровне.

Вот у Малкома, Вендела и Клаудиньо таких пробелов в футбольном образовании нет. Они были технарями уже в 10 лет. Малком сделал результат в матче с «Динамо». Сейчас он лучший футболист нашего чемпионата.

Помню, как бразилец очень здорово играл в 2021 году перед олимпийским турниром. Сейчас, видимо, у него есть предложение или к нему имеется предметный интерес из серьезного европейского клуба. И он выкладывается на 100 процентов. Это его мотивация.

Разве плохо? Уедет ли он летом? Ну... Пока ничего не решено. Его личный выбор. Посмотрим. Но Малком же не скрывает, что хочет выступать в Лиге чемпионов», – сказал Орлов.