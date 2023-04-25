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    • Орлов назвал лучшего игрока РПЛ: «Выкладывается на 100 процентов, чтобы уехать в Европу»

    Орлов назвал лучшего игрока РПЛ: «Выкладывается на 100 процентов, чтобы уехать в Европу»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника «Зенита» Малкома.

    «В «Зените» Чистяков, Родригао, Ренан пока не отличаются быстрым мышлением, которым обладали Иванович и Ракицкий. Пока это не то.

    У Караваева другая проблема. У него слишком высокая скорость, и он не всегда может с ней совладать – в отдельных эпизодах не может укротить мяч. Ему не хватает техники, мягкости работы с мячом. Но это же все закладывается на детско-юношеском уровне.

    Вот у Малкома, Вендела и Клаудиньо таких пробелов в футбольном образовании нет. Они были технарями уже в 10 лет. Малком сделал результат в матче с «Динамо». Сейчас он лучший футболист нашего чемпионата.

    Помню, как бразилец очень здорово играл в 2021 году перед олимпийским турниром. Сейчас, видимо, у него есть предложение или к нему имеется предметный интерес из серьезного европейского клуба. И он выкладывается на 100 процентов. Это его мотивация.

    Разве плохо? Уедет ли он летом? Ну... Пока ничего не решено. Его личный выбор. Посмотрим. Но Малком же не скрывает, что хочет выступать в Лиге чемпионов», – сказал Орлов.

    • Малком с 18 голами – лидер гонки бомбардиров сезона РПЛ.
    • Бразилец в «Зените» с 2019 года.
    • Он самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2023 23:54
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4429

      Spirit_78 13 часов назад

      Если действительно хочет уехать - удерживать не надо. Другой вопрос, если клубы будут руки выкручивать по вопросу трансферной стоимости.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      russkiisergei 14 часов назад

      орлов это тот петух? который за зенит топил когда комментировал матчи?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2118

      jek718875 > russkiisergei 8 часов назад

      Это он, всегда топил за Зыныт, но так его и не утопил

      0
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      ...
      Рейтинг: +127

      russkiisergei > jek718875 4 часа назад

      а, жаль

      0
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