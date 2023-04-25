Орлов назвал лучшего игрока РПЛ: «Выкладывается на 100 процентов, чтобы уехать в Европу»

Если действительно хочет уехать - удерживать не надо. Другой вопрос, если клубы будут руки выкручивать по вопросу трансферной стоимости.
Комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника «Зенита» Малкома.
«В «Зените» Чистяков, Родригао, Ренан пока не отличаются быстрым мышлением, которым обладали Иванович и Ракицкий. Пока это не то.
У Караваева другая проблема. У него слишком высокая скорость, и он не всегда может с ней совладать – в отдельных эпизодах не может укротить мяч. Ему не хватает техники, мягкости работы с мячом. Но это же все закладывается на детско-юношеском уровне.
Вот у Малкома, Вендела и Клаудиньо таких пробелов в футбольном образовании нет. Они были технарями уже в 10 лет. Малком сделал результат в матче с «Динамо». Сейчас он лучший футболист нашего чемпионата.
Помню, как бразилец очень здорово играл в 2021 году перед олимпийским турниром. Сейчас, видимо, у него есть предложение или к нему имеется предметный интерес из серьезного европейского клуба. И он выкладывается на 100 процентов. Это его мотивация.
Разве плохо? Уедет ли он летом? Ну... Пока ничего не решено. Его личный выбор. Посмотрим. Но Малком же не скрывает, что хочет выступать в Лиге чемпионов», – сказал Орлов.
- Малком с 18 голами – лидер гонки бомбардиров сезона РПЛ.
- Бразилец в «Зените» с 2019 года.
- Он самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).