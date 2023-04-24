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    • Абаскаль ответил на слова Ивича про судейство в матче «Спартак» – «Краснодар» (4:3)

    Абаскаль ответил на слова Ивича про судейство в матче «Спартак» – «Краснодар» (4:3)

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на заявление Владимира Ивича.

    Тренер «Краснодара» после поражения со счетом 3:4 намекнул на судейские ошибки в пользу москвичей.

    – Тренер «Краснодара» сказал, что принимает ответственность команды только в третьем голе, но про остальные добавил: «Лучше не будут об этом говорить». Явный намек на судейство.

    – Во‑первых, с большим уважением отношусь к своему коллеге, но мне нечего сказать по этому поводу.

    На протяжении всего матча скамейка «Краснодара» вела себя нервозно. Даже Кордоба побежал ко мне и начал говорить, что пенальти не было.

    Это было во время матча. Но в целом, скажу, что со всем уважением отношусь к своему коллеге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2023 23:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +895

      kliker 57 минут назад

      Из того же интервью Абаскаль:
      "– Мы зашли в этот матч с боязнью и страхом, не все получалось поначалу, потом пропущенный гол усугубил ситуацию."
      Абаскаль от страха перед Краснодаром выпустил 6шесть! защитников. А потом их всех менял на нападающих начиная с Чернова. Тут то голы Краснодару и пошли. Чисто его косяк и никаких страхов Спартака и игроков. Просто бредоваый состав не надо на поле выводить, тогда никто бояться не будет.

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      Рейтинг: +694

      Янвapь 69 1 час назад

      А тем временем хряки пробили уже 12 пеналей и, учитывая, что после обработки судей, они их бьют каждую игру, то колхоз они к концу чемпионата обгонят

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