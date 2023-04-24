Абаскаль ответил на слова Ивича про судейство в матче «Спартак» – «Краснодар» (4:3)

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на заявление Владимира Ивича.

Тренер «Краснодара» после поражения со счетом 3:4 намекнул на судейские ошибки в пользу москвичей.

– Тренер «Краснодара» сказал, что принимает ответственность команды только в третьем голе, но про остальные добавил: «Лучше не будут об этом говорить». Явный намек на судейство.

– Во‑первых, с большим уважением отношусь к своему коллеге, но мне нечего сказать по этому поводу.

На протяжении всего матча скамейка «Краснодара» вела себя нервозно. Даже Кордоба побежал ко мне и начал говорить, что пенальти не было.

Это было во время матча. Но в целом, скажу, что со всем уважением отношусь к своему коллеге.