Сперцян: «На мне был чистый пенальти, мы были намного сильнее «Спартака»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарии после поражения от «Спартака» (3:4).

«Мы всю игру контролировали. Что нам залетало... Мы были намного сильнее. Это футбол, что еще сказать.

На мне был чистый пенальти... Там его даже не смотрят. Ну ладно. Не буду за это говорить.

Мы очень сильно переживали из‑за травмы Кади. Было очень страшно. Думали не об игре, а как он. Был такой мини‑спад», – сказал Сперцян.