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  • Сперцян: «На мне был чистый пенальти, мы были намного сильнее «Спартака»

Сперцян: «На мне был чистый пенальти, мы были намного сильнее «Спартака»

24 апреля 2023, 22:16
11

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарии после поражения от «Спартака» (3:4).

«Мы всю игру контролировали. Что нам залетало... Мы были намного сильнее. Это футбол, что еще сказать.

На мне был чистый пенальти... Там его даже не смотрят. Ну ладно. Не буду за это говорить.

Мы очень сильно переживали из‑за травмы Кади. Было очень страшно. Думали не об игре, а как он. Был такой мини‑спад», – сказал Сперцян.

  • Краснодарцы вели 2:0 по ходу матча.
  • Игру судил Владислав Безбородов.
  • Спорный момент с участием Сперцяна произошел на 71-й минуте – игрок «Краснодара» упал, когда руку на его плече держал Томаш Тавареш.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Сперцян Эдуард
Комментарии (11)
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Krics
1682364182
Армянский Дельфин,ихмо.
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Томик
1682364276
А кто это? Почему у него интервью берут?
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qawzsexdr
1682364310
Спартак ведь встречался с судьями
Ответить
Sanches65
1682364616
Уроки у Соболева берет.
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ySS
1682364947
Не помнит армянин, что дежал защитника за майку, даже когда падал)
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derrik2000
1682364994
Жалобу в ЭСК напишет клуб - будут разбираться, что и как. А пока - как есть. Да и результат уже не изменишь. Только Безбородова могут отстранить до конца чемпионата (игр мало осталось).
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FCSpartakM
1682365986
Какой пенальти, там не было от слова совсем. Во-вторых, Спартак сам себе три гола привез, о каком контроле и залете в их ворота случайных голов он говорит. Что тренер, что игрочки с небес бы спустились и лучше бы анализировали игру свою, почему так происходит, что они не первый матч упускают очки и победы. Выдумали себе обидки. Единственный эпизод, по которому какой-нибудь дискусс вести можно было бы, то это первый гол и положение хлеборезки Кордобы
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Amorphis
1682393385
Типичный торговец , лучше бы не мычал)
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SLADE2019
1682405281
Эдик, был или не был пенальти - вопрос не в этом. Ты провел отличную игру, сезон проводишь тоже отличный. Заканчивая этот сезон на мажорной ноте и бегом в Европу, бегом, дорогой.
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Дядя Серёжа
1682484176
На повторе показали как ты Товарища за майку втащил в штрафную и упал... Соболев провинциал по сравнению с тобой
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