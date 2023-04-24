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    • Сперцян: «На мне был чистый пенальти, мы были намного сильнее «Спартака»

    Сперцян: «На мне был чистый пенальти, мы были намного сильнее «Спартака»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарии после поражения от «Спартака» (3:4).

    «Мы всю игру контролировали. Что нам залетало... Мы были намного сильнее. Это футбол, что еще сказать.

    На мне был чистый пенальти... Там его даже не смотрят. Ну ладно. Не буду за это говорить.

    Мы очень сильно переживали из‑за травмы Кади. Было очень страшно. Думали не об игре, а как он. Был такой мини‑спад», – сказал Сперцян.

    • Краснодарцы вели 2:0 по ходу матча.
    • Игру судил Владислав Безбородов.
    • Спорный момент с участием Сперцяна произошел на 71-й минуте – игрок «Краснодара» упал, когда руку на его плече держал Томаш Тавареш.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +504

      FCSpartakM 4 минуты назад

      Какой пенальти, там не было от слова совсем. Во-вторых, Спартак сам себе три гола привез, о каком контроле и залете в их ворота случайных голов он говорит. Что тренер, что игрочки с небес бы спустились и лучше бы анализировали игру свою, почему так происходит, что они не первый матч упускают очки и победы. Выдумали себе обидки. Единственный эпизод, по которому какой-нибудь дискусс вести можно было бы, то это первый гол и положение хлеборезки Кордобы

      0
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      Рейтинг: +2010

      ПалкоВводецъ (returned) 11 минут назад

      Все это видели, как судья нагло украл у вас победу. Позор сви ньям! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +21278

      derrik2000 21 минуту назад

      Жалобу в ЭСК напишет клуб - будут разбираться, что и как.
      А пока - как есть.
      Да и результат уже не изменишь.
      Только Безбородова могут отстранить до конца чемпионата (игр мало осталось).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1111

      Cubinec1989 > derrik2000 12 минут назад

      безбородову не привыкать)

      0
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      Рейтинг: +5969

      ySS 22 минуты назад

      Не помнит армянин, что дежал защитника за майку, даже когда падал)

      0
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      Рейтинг: +652

      Sanches65 27 минут назад

      Уроки у Соболева берет.

      0
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      Рейтинг: +1145

      qawzsexdr 32 минуты назад

      Спартак ведь встречался с судьями

      3
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      Рейтинг: +7972

      Томик 33 минуты назад

      А кто это? Почему у него интервью берут?

      0
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      Рейтинг: +1028

      Krics 34 минуты назад

      Армянский Дельфин,ихмо.

      0
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