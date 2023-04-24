Сперцян: «На мне был чистый пенальти, мы были намного сильнее «Спартака»

Какой пенальти, там не было от слова совсем. Во-вторых, Спартак сам себе три гола привез, о каком контроле и залете в их ворота случайных голов он говорит. Что тренер, что игрочки с небес бы спустились и лучше бы анализировали игру свою, почему так происходит, что они не первый матч упускают очки и победы. Выдумали себе обидки. Единственный эпизод, по которому какой-нибудь дискусс вести можно было бы, то это первый гол и положение хлеборезки Кордобы
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарии после поражения от «Спартака» (3:4).
«Мы всю игру контролировали. Что нам залетало... Мы были намного сильнее. Это футбол, что еще сказать.
На мне был чистый пенальти... Там его даже не смотрят. Ну ладно. Не буду за это говорить.
Мы очень сильно переживали из‑за травмы Кади. Было очень страшно. Думали не об игре, а как он. Был такой мини‑спад», – сказал Сперцян.
- Краснодарцы вели 2:0 по ходу матча.
- Игру судил Владислав Безбородов.
- Спорный момент с участием Сперцяна произошел на 71-й минуте – игрок «Краснодара» упал, когда руку на его плече держал Томаш Тавареш.